Xuso Jones vive un Halloween único y muy cómico al quedarse encerrado en un bazar chino: "Estoy temblando y todo"

El cantante Xuso Jones se ha convertido en uno de los grandes protagonistas de la semana por su inesperada experiencia en un bazar chino. El murciano encontró en él un jarrón que le gustó mucho y decidió compartirlo con sus seguidores de Instagram. Sin embargo, mientras se grababa, comenzó su terrorífica sorpresa.

Cuando menos lo esperaba, se apagaron las luces del establecimiento y comenzó su Halloween anticipado. "Tiene que ser una broma, estoy temblando y todo", decía mientras ya llevaba el jarrón de cristal entre sus brazos.

"¡Qué cojones! ¡Que creo que me han dejado encerrado aquí dentro!", aseguraba con humor. "Acho, de verdad. Acho que estoy dentro y me han dejado aquí", repetía continuamente entre risas.

Con el paso de los minutos, Jones intentó que llamar la atención del establecimiento mencionándoles en el vídeo. "Buenas noches, me habéis dejado dentro de vuestras instalaciones pensando que no quedaban clientes. ¿Puede alguien venir a abrirme? Gracias", añadió.

En mitad de un ataque de risa, Xuso encontró el lugar donde podría dormir en caso de continuar allí toda la noche: "A las malas me echo aquí en la zona esta que está iluminada".

Además, los numerosos artículos de Halloween puestos en venta en la tienda añadió un punto más de terror a la experiencia: Acho por favor, sacadme de aquí, es de puta broma. Voy a sentarme aquí en los sacos de tierra a esperar a que alguien me abra".

Finalmente, una empleada acudió al rescate de Xuso Jones, que intentó tranquilizarla asegurándole que fue una buena aventura. "Que no pasa nada, porque me he echado unas risas. Me he puesto a gritar a todo el mundo y he ido a todos los lados. Estaba flipando aquí. Pensaba que estabais gastándome una broma", le dijo el artista.