"La peor despedida de soltero del mundo": un novio, torturado por sus amigos en Madrid

Casarse es uno de los momentos más importantes en la vida de las personas. Pero, antes, llega otro cuanto menos, a la altura del gran día: la despedida de soltero.

Por lo general, se trata de un evento que junta a familia y amigos y que saca a la luz momentos divertidos, algo surrealistas y también algo crueles, ya que es muy habitual que los allegados al novio o la novia los ridiculicen en público.

Hay veces que las torturas trasciende todo lo imaginable y más, y que, además, quedan inmortalizadas en vídeo para los restos. Eso es lo que le ha pasado a un novio que ha celebrado su despedida de soltero en Madrid.

Un novio que fue cazado por el tiktoker @pasea_madrid mientras se encontraba atado con cadenas a una farola de la madrileña y céntrica calle Montera. Con una camiseta del Barcelona -siendo madridista-, maquillado como si fuera un gato, una cerveza en la mano y una caja en el suelo en la que, a cambio de una foto, tenían que dejar un euro, el joven ha explicado la idea de sus amigos: desde un tour por el Bernabéu vestido así hasta irse de comida ido de comida sin él. "Ya habían reservado para ocho y somos nueve, lo han hecho premeditado", ha revelado Óscar.

"Son las cuatro menos veinte y llevo desde las once de la mañana atado a una farola consiguiendo fotos por un euro", ha explicado. "Me llevan puteando desde las nueve de la mañana", se ha lamentado.

Un vídeo que se ha hecho viral en las redes y que ha provocado cientos de divertidas y variadas reacciones. "La peor despedida del mundo", "viva el humor", "lo que no sabe es que lo peor viene cuando se case" o "no me convence la broma: si no están sus amigos no le ven sufrir", son algunos de ellos.