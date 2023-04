Rosa Villacastín la lía en Twitter por criticar a la gente que compra en Primark: "Que paren que me bajo"

La periodista del corazón Rosa Villacastín es muy activa en Twitter, donde se ha ganado cierta popularidad por su propensión a expresar sus opiniones políticas y sociales sin importarle los efectos en los demás.

Este sábado, la veterana periodista la lio en Twitter al contar su experiencia tras visitar, después de mucho tiempo sin hacerlo, la Gran Vía de Madrid.

"Qué espanto. Hacía tiempo que no pasaba por Gran Vía. Miles de personas dando vueltas, las aceras sucias", dijo la periodista abulense, de 75 años de edad.

Pero la parte más polémica fue cuando dijo: "La mayoría de quienes llevan bolsas, de la tienda más barata. Que paren que me bajo", en una clara referencia a la tienda de moda low cost Primark.

Qué espanto. Hacía tiempo que no pasaba por Gran Vía. Miles de personas dando vueltas, las aceras sucias, La mayoría de quienes llevan bolsas, de la tienda más barata. Que paren que me bajo. — rosa villacastin (@RosaVillacastin) April 15, 2023

Las respuestas no se hicieron esperar, muchas de ellas tirando de ironía: "Fíjate cómo está el país, Rosa, que nos gustaría ir a Loewe y no podemos. Yo estoy desolada, me bajo contigo en cuanto paren", dijo una tuitera.

"Pasea mejor por la calle Serrano, Rosa, y no tendrás que cruzarte con chusma ni con pobres. Cuando llegues, tranquila, nosotros paramos y tú te bajas. Y no vuelves a subir", dijo otro.

"Ha sonado muy clasista, Rosa, en el mundo existimos los vulgares, los pobres, los que no llegamos a fin de mes y vestimos de baratillo y damos vueltas por zonas comerciales con una ilusión viendo escaparates, pero tranquila, no es contagioso", dijo otro.

Rosa Villacastin escribiendo éste Tuit. https://t.co/bd3I9RvPOf pic.twitter.com/vBMPrekVne — Dr. Grijander Super Hero Edition (@Elkarre1) April 16, 2023

Y... Y... La gente de Gran Vía llevaba bolsas de tiendas baratas... Lo siento, no puedo continuar https://t.co/lFe06UGF1p pic.twitter.com/rQLNmOGnc1 — Larry Walters  (@LarryWalters_) April 15, 2023

Rosa Villacastín después de pasearse por la Gran Vía con la plebe. https://t.co/xI4ruNfpVw pic.twitter.com/90du2pNTMt — Yago (@Iagograndio) April 15, 2023

- Llevadme a Gran Vía, pero no paséis por delante del Primark, que está lleno de chusma… https://t.co/uS5wOGhOyx pic.twitter.com/9wDWEccxmC — Bart0 (@Bart045603771) April 15, 2023

Rosa Villacastín aparcando en la Gran Vía para comprar una bragafaja en el Primark. https://t.co/BVwYMOJK5k pic.twitter.com/kK7VtdwVm1 — Gonzalo (@gonnassau) April 15, 2023

Además, otros tuiteros aprovecharon para publicar memes sobre la frase de Rosa Villacastín.