Paula Echevarría va a la tele con vestido de Primark de 18 euros

Es primavera, el sol brilla y los vestidos cortos de colores y con transparencias se convierten en la prenda predilecta para las it girl cuando quieren acertar en sus compromisos y eventos tanto como Paula Echevarría, que está estrenando uno de sus diseños para Primark.

"Hoy me fui de promo y llevé mi colección de Primark". Así de natural compartía Paula Echevarría, con sus casi 4 millones de seguidores, el vestidazo low cost de la temporada que le ha salvado el look para anunciar que vuelve Got Talent. El éxito de su vestido, que solo cuesta 18 euros y que sigue la tendencia más Gen Z (después de los crop top y los pantalones cargo).

Primark, Paula Echevarría y un vestido de 18 euros

La primera vez que Paula Echevarría colaboró con el gigante low cost consiguió viralizar un abrigo rosa de lana largo que se agotó en las tiendas de las principales ciudades de España. Después de ese éxito, todas esperábamos una segunda temporada en colaboración y la presentadora lo ha vuelto a hacer.

La nueva colección Primark x Paula Echevarría está llena de prendas en tendencia y entre ellas, este vestido mini, con transparencias y efecto galaxia tie dye con fondo negro que cuesta menos de 20 euros.

El vestido de 18 euros de Paula Eche PRIMARK

Se trata de una reinterpretación divertida del imprescindible vestido mini negro, con una malla por encima de manga larga que es la responsable de dar ese efecto trendy que tanto adoran en la Gen Z porque es perfecto para ir cómoda pero muy guapa.

Combínalo con botas cowboy y tendrás el lookazo perfecto para una noche con amigas esta primavera, o con zapato de tacón crudo para un estilismo de invitada elegante como el de Paula.

