El Festival de Música y Artes de Coachella empieza este 14 de abril y hasta el 23, que acaba, el desfile de looks de famosos no se hace esperar. Aunque no podamos asistir al famoso festival de California, tenemos la agenda musical a tope en España y podemos coger de inspiración algunas ideas que triunfan esta primavera.

Prendas de verano como 'crop tops' con sobreros, chalecos de flecos con pañuelos o shorts con botas cowboy. Solo una regla: no pueden faltar las gafas de sol.

El 'boho chic' alcanza su máximo exponente en estos eventos en los que no pueden faltar las prendas vaporosas, tejidos semitransparentes, trenzas hippies y pegatinas en la piel.

Los corsés para tus looks festivaleros son tendencia junto a tejidos transparentes, desde una camisa de rejilla hasta la tendencia 'no pants' que llevó Rosalía en los premios Women in Music.

El estampado floral es un constante en los festivales primaverales, que incluye tanto el típico kimono o batín, como el cárdigan largo.

Si bien hemos visto en otras temporadas la tendencia del estampado étnico, este año, la apuesta se inclina hacia los monos y vestidos de crochet —como el que lleva la influencer Susana Molina— botas 'worker', monos ciclistas y conjuntos 'color block'.

En la moda todo vuelve. Si se volvió a llevar la tendencia de los 70's y los 80's, ¿por qué no iba a volver la del 2000? El 'efecto 2000' y todas las tendencias de principios del milenio se vuelven a llevar, ya sea el tiro bajo con tops cortos, el vaquero o los vestidos brillantes.

Prendas para no fallar en tus looks festivaleros

Si hay algo atemporal en este tipo de eventos es el color blanco, las chaquetas vaqueras y los tonos que favorecen el primer bronceado del año. Y, por supuesto, glitter, mucho glitter. Si alguien entiende a la perfección este estilo, esa es Paris Hilton.

Complementos para tu look festivalero

Todo lo que sean pañuelos, tanto en el cuello, como de top y en el pelo son bienvenidos.

Pendientes largos, collares o maxicollares y pulseras.

Sombreros y viseras de todo tipo.

Brillantes y pegatinas en la piel.

Adornos como gomitas, perlas, coronas, flores o brillantes en el pelo.

¡Y ya está! Solo tienes que preocuparte de ir cómoda y darlo todo en el próximo festival de primavera.

