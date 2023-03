Cómo hacer un maquillaje natural para ir de fiesta paso a paso

Los desfiles de las últimas Semanas de la Moda han demostrado que una de las grandes tendencias del momento es el maquillaje natural o, lo que es lo mismo, el 'no make-up make-up'. Son muchas las personas que apuestan por maquillarse lo mínimo o hacerlo de tal forma que parezca que no hay ni una gota de maquillaje en el rostro, para que la piel luzca más sana e hidratada. Pero no suele ser lo habitual en looks de fiesta.

Las lentejuelas, el 'glitter' o los colores llamativos suelen ser los grandes protagonistas de los estilismos festivos y lucir un 'beauty look' minimalista en estas ocasiones, es menos habitual. Sin embargo, es posible y hay quienes están encantadas con la idea de lucir de fiesta un 'efecto buena cara' inmediato, sin verse demasiado maquilladas.

Conseguir el maquillaje natural ideal para ir de fiesta solo es posible si se cumplen una serie de pautas y claves que nos permitan, no solo presumir de una piel radiante con un toque 'glow', sino también, que se mantenga como si estuviera recién hecho, con el paso de las horas.

1. Prepara la piel para que se vea radiante

En todo maquillaje es muy importante la preparación previa de la piel, pues se trata de la base sobre la que se sustentará todo lo demás. Esto cobra especial importancia en un 'no make-up make up' porque la piel es, precisamente, la gran protagonista, frente a otras partes de la cara.

Así, lo primero es aplicar una crema hidratante que, a ser posible, incluya protección solar o directamente el protector. En el momento en el que la piel lo haya absorbido, habrá que pasar al 'primer' que, en este tipo de maquillaje, debe ser también iluminador o tener cierto efecto 'glow'.

2. Base de maquillaje ligera o 'skin tint'

Una modelo en el desfile de Elisabetta Franchi. Imaxtree

El siguiente paso de este 'beauty look' es disimular imperfecciones con algún corrector de color: verde para las rojeces, amarillo para las ojeras… Se trata de un paso importante, puesto que la base a utilizar no será tan cubriente como otras, sino que tendrá que ser una con textura ligera, muy fluida y que no acartone la cara, sino que potencie el brillo.

En este sentido, los profesionales optan por las llamadas 'skin tint' que no son otra cosa que bases transparentes y transpirables que cubren la piel y la mejoran, pero permiten que se transparente su textura. Es decir, consiguen un efecto buena cara inmediato y dejan la piel jugosa. En su lugar, hay quienes apuestan por mezclar el 'primer' e, incluso, la crema hidratante con su base de color habitual, para hacerla más ligera.

3. Unos labios jugosos en tonos neutros

En lo que respecta a los labios, colores como el rojo, el rosa o el morado quedan completamente descartados de un maquillaje natural para ir de fiesta. En línea con el resto del look, la clave está en la jugosidad y en que luzcan un aspecto lo más sano posible, para que brillen por sí mismos.

La prioridad en esta parte del rostro es aportar volumen, para que no pasen desapercibidos. Esto se puede conseguir con un bálsamo labial que tenga cierto brillo o aplicando un 'gloss' posteriormente. También conseguiremos duplicar su tamaño si los perfilamos ligeramente por fuera de la línea del labio con un tono neutro muy sutil que a penas se aprecie. Los labios quedarán preciosos, naturales y muy jugosos.

4. La mirada, clave en un 'beauty look' de fiesta

Dos modelos en el desfile de Elisabetta Franchi. Imaxtree

En la única zona de la cara en la que se permite cierta creatividad dentro de un 'no make-up make-up' es en los ojos. La mirada tiene muchísima fuerza y ejerce como complemento de cualquier estilismo de fiesta.

Por esta razón podemos optar por una sombra de ojos en tonos tierra que decore, tanto el párpado móvil, como la línea del agua inferior, o apostar por 'eyeliners' más arriesgados, pero que sigan siendo minimalistas. Por supuesto, algo en lo que no podemos (ni debemos) escatimar es en la máscara de pestañas, siempre que no se vea artificial o muy producida.

5. Remata el maquillaje y alarga su duración

Aunque se trate de un maquillaje natural casi imperceptible, es vital que el buen aspecto que produce se mantenga durante toda la fiesta. Para conseguirlo, existen algunos trucos como seguir la técnica del 'layering' a la hora de hacer el maquillaje (ir poco a poco y capa a capa con los productos), utilizar productos de calidad y de larga duración o aplicar algún spray fijador de maquillaje para rematar el 'beauty look'.

