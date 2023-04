Una 'tiktoker' revela cómo fue sufrir un embarazo críptico: "A los ocho meses me enteré de que iba a ser madre"

Marina es una joven que ha adquirido cada vez más popularidad en TikTok, por su contenido sobre ser madre de una niña pequeña de dos años. Sin embargo, su embarazo fue completamente diferente al del resto.

Un año después de hacerse viral por su experiencia, ha acudido a la plataforma Freeda para dar todos los detalles de vivir un embarazo críptico, un tipo de gestación en la que la madre desconoce su estado.

"No presenté ninguno de los síntomas durante 8 meses", ha reconocido, dejando a millones de usuarios sin palabras. Todo comenzó, según ha contado, cuando tenía 15 años y le diagnosticaron ovario poliquístico.

Una condición por la que empezó a tomar anticonceptivos, pero no consiguió regular sus ciclos. Tanto es así que, con 20 años, tenía muchas faltas y llegó a estar "un año sin la regla". Por eso, en abril de 2021 no se extrañó cuando tuvo su último periodo, porque estaba muy estresada.

Aun así, ya que tenía pareja estable, en agosto, preocupada porque no recuperaba la regla, decidió hacerse un test de embarazo. "Sale negativo y sigo adelante", ha recordado.

No fue hasta noviembre cuando empezó a notar síntomas que para ella eran "problemas de estómago". Sin embargo, las pruebas no mostraron ninguna intolerancia, sino el hierro muy bajo y el B12, muy alto.

A las pocas horas, ya había descubierto que estaba embarazada, pero aún no sospechaba lo más sorprendente: estaba de 32 o 34 semanas. Una cifra tan astronómica que su pareja, confuso, le preguntó: "¿Aún puedes abortar?".

"No estaba en nuestros planes tener un bebé", ha asegurado. "Después de eso, no recuerdo nada. Mi psicóloga dice que tuve un shock postraumático de la noticia de que iba a ser madre y no podía hacer nada".

Las siguientes semanas fueron muy rápido. Fue al médico a comentar que había hecho "todo lo que no se podía en un embarazo": "Me he tomado la píldora, he bebido, me he hecho el láser, me he caído y me he hecho un esguince, he comido jamón, sushi...".

Finalmente, por suerte, tuvo un parto sencillo de cuatro horas y una niña preciosa que "lo pone todo muy fácil" y está sana. Gracias al apoyo, y a su deseo de ser madre, ha podido ir asimilando todo mejor. "Yo digo que el embarazo lo estoy teniendo ahora", ha bromeado.

Además, ha mandado un importante mensaje. A pesar de que esto solo ocurre en 1 cada 8.000 personas, las mujeres con sobrepeso y ovario poliquístico tienen las características idóneas para que esto suceda. "Ningún médico me lo dijo jamás por qué lo achacan todo al peso", se ha lamentado.