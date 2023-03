Evitaba ir al médico por su peso y acaba descubriendo que tenía un quiste de 45 kilos: "Sentía que estaba embarazada de diez niños"

Una joven de Florida se siente afortunada porque la vida le haya dado una "segunda oportunidad" después de haber superado un ovario poliquístico de gran tamaño.

Allison Fisher, protagonista de esta historia, llevaba arrastrado desde 2020 un dolor de estómago constante, además de que su ciclo menstrual se volvió irregular, durándole casi un año entero.

Sin embargo, la chica de 20 años decidió ignorar el dolor y admitió para Action New Jax que, al principio, no quería ir al médico porque se permitió creer que si "ignoraba el dolor, desaparecería", además de que siempre que iba a consulta, ya fuese por un resfriado o dolor de oído, los profesionales le recomendaban adelgazar.

Como era de esperar, los síntomas iban empeorando, y ella cada vez se sentía peor y su tripa no paraba de crecer. "Mi estómago estaba duro como una roca", aseguró Fisher, situación que le impedía moverse o incluso estar de pie durante más de cinco minutos.

"Sentía que estaba embarazada de diez niños a la vez. No podía acostarme boca abajo. Sentía como si todos mis órganos estuvieran siendo aplastados", era su sensación constante. Finalmente, la joven decidió acudir al médico justo antes de las pasadas navidades, pues esta masa corporal empezó a afectar a su capacidad para respirar.

Fue el doctor Martin Martino, un cirujano oncológico ginecológico del Hospistal Ascension St. Vincent's, quien, tras examinarla, le dijo que tenía un quiste en el ovario creciendo dentro de ella y que superaba los 45 kilogramos.

La joven tuvo que ser intervenida de urgencia para que le extirpasen el tumor. "Lo que fue realmente interesante es que una vez que lo extirpamos, miramos el otro ovario, porque ahora podíamos verlo, y nos dimos cuenta de que se había ovario torcido tres veces", comentó el profesional.

"Fue gracias a unos 10 centímetros lo que realmente nos ayudó a poder desenroscarlo y salvar la futura fertilidad de Allison y la posibilidad de tener hijos", concluyó con el diagnóstico.

"Puedo ver mis pies de nuevo, no he podido hacer eso en años. Me siento mucho más ligera y he vuelto a usar ropa que antes no me valía. Voy a empezar a someterme a cirugías para bajar de peso y estoy muy emocionada por lo que la vida me tiene reservado", fueron las palabras de la joven una vez le extirparon el quiste.