La opción de jugar online ha cambiado el mundo de los videojuegos, permitiendo que se creen preciosas comunidades de entusiastas que se unen para disfrutar juntos. Un vídeo viral de TikTok ha recordado lo emotiva que pueden ser algunas de estas relaciones en internet.

Una usuaria llamada Tavo ha conseguido más de dos millones de visitas y muchos comentarios llenos de lágrimas después de recordar a su amiga Kathleen, que conoció en 2006 jugando al Animal Crossing en su DS.

Según ha relatado, fue gracias a un foro, donde buscaba gente que viajaran hasta su pueblo. La primera visita que tuvo fueron dos jugadores que se dedicaron a destrozar por completo todas las decoraciones que había conseguido.

Cuando quiso avisar de este incidente a su comunidad, Kathleen se ofreció a ayudarla a limpiar todos los destrozos e incluso le regaló más decoraciones y plantas. "Desde entonces jugamos juntas todos los días", ha comentado.

Un año después, en agosto de 2007, volvió de su primer día de colegio deseando contarle como había ido todo. Sin embargo, "no apareció cuando abrí la puerta de mi pueblo".

Esperó, y todos los días, a las 8 de la tarde, volvía a abrir las puertas a la espera de que Kathleen volviera. Una semana más tarde, fue su hija la que llegó para decirle que su madre había fallecido.

"Me ha hecho una lista, paso por paso, para explicarme cómo llegar aquí para que te pudiera contar lo que había sucedido", ha recordado emocionada.

"Juego mucho a videojuegos, pero no hay un día que no esté online que no recuerde a Kathleen", ha añadido. Unas palabras que han conseguido que cientos de usuarios confiesen haber llorado en los comentarios por el precioso gesto de pensar en ella cuando estaba en sus últimos días de vida.