Cada comunidad de vecinos cuenta con un buzón donde el cartero deposita las cartas que reciben las diferentes personas que viven en el edificio. Este casillero vez se revisa cada vez menos, pues la mayoría de recibos, facturas y avisos se envían por correo electrónico o por notificaciones en aplicaciones específicas.

Eva, una usuaria de TikTok, aprovechó para abrirlo y mirar a ver si tenía alguna carta pendiente que recoger una vez que volvió de darle el rutinario paseo a su perro. Con la sorpresa de que se encontró con "un papel cutre sin sobre", tal y como relata en su vídeo.

Este folio era nada más y nada menos que una notificación del juzgado. "Ponía que tenía que ir antes de la una a recoger algo", asegura la joven, que acudió a la cita para ver de qué se trataba el trámite por el que la había llamado.

"Cuando llegué me planté en la cola del sitio y a los 30 minutos me llamaron. Le di el papel a la administrativa y le dije que me lo habían dejado en el buzón", prosigue con su historia. Una vez que la trabajadora leyó la nota, le preguntó si estaba de okupa en una casa: "Le digo que no, que la vivienda es de mi madre y la dirección coincide en piso y puerta, pero que no hay escalera ni letra C, así que no cuadra".

"La dirección más parecida que hay aquí es tu casa y la casa que aparece que está ocupada es la tuya", fueron las palabras de la profesional, dejando completamente desconcertada a la joven. Así pues, la administrativa le comentó que tenía que solucionar el problema lo más rápido posible, ya que la Policía podría presentarse en cualquier momento en la vivienda y desalojarla de ella.

"Ella me ha dicho que teníamos que ir con las escrituras de la casa para demostrarlo. ¿Dónde está la presunción de inocencia? Tú te equivocas y tengo que ir yo a demostrarlo", se queja Eva al final del vídeo, el cual titula como "Un poco surrealista mi mañana" y que ya recoge más de 740.000 visualizaciones y cientos de comentarios al respecto.

"Por lo menos has ido al juzgado, yo me quedaría en casa pensando que no era mío y me sorprendería la policía", apunta una usuaria, "¿y como te citan en el juzgado con un papel sin sobre y sin certificado en el juzgado?", pregunta otra, "La madre intentando sacarla del piso, pero de superincógnito", bromea un tercero.