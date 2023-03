Revela el mensaje de su casero por las condiciones del contrato de alquiler y arrasa: "Todavía queda gente buena en el mundo"

Encontrar piso y propietarios que entiendan las complicadas circunstancias actuales es, en muchos casos -y sobre todo en las grandes ciudades-, tarea imposible.

Hace unas semanas, la intervención en LaSexta Xplica de David Romero, el propietario de un piso que lo alquila por 500 euros al mes, fue muy comentada en las redes sociales, donde se hizo viral, además de por el dinero que pide por la estancia, también por los motivos de su decisión.

David alquila el piso a una pareja joven. "Está en el centro de Vigo y tiene 80 metros cuadrados, tres habitaciones, un baño y terraza", contó. Según su relato, este piso podría alquilarlo por hasta 600 euros a la semana "en la época de Navidad".

Sin embargo, para él no es una opción. ¿Los motivos por los que no pone una renta más elevada? "Es que yo no quiero ganar dinero", dijo rotundo. "Es conciencia social, simplemente. Empatía con la gente. No quiero ganar dinero, no lo necesito", argumentó.

Una historia que tuvo mucha repercusión en las redes como la que en las últimas horas está teniendo otra, que ha sido desvelada, en este caso, por el inquilino.

Hay caseros que intentan aplicar una subida más allá del límite legal y luego hay caseros como el mío.



🫶🏼 pic.twitter.com/Kx20bxwLQf — Jorge Rubio (@Jorxrubio) February 28, 2023

"Hola, chicos. Solo comentaros que a final de mes (queda una semana), tenéis que avisaros de si ejecutáis la extensión de contrato", se lee.

"Como ya os comentamos, es unilateral (nosotros no tenemos nada que opinar) y por si teníais duda, no tenemos pensado aplicar ningún tipo de revisión de renta", añade en un mensaje que supera ya los 600 'me gusta'. "Qué suerte" o "Todavía queda gente buena en el mundo", son algunos de los comentarios que destacan entre las reacciones.