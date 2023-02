Un propietario de un piso arrasa al explicar la razón por la que lo alquila por solo 500 euros: "Yo no quiero ganar dinero"

La intervención en LaSexta Xplica de David Romero, el propietario de un piso que lo alquila por 500 euros al mes, está siendo muy comentada en las redes sociales, donde se ha hecho viral, además de por el dinero que pide por la estancia, también por los motivos de su decisión.

David alquila el piso a una pareja joven. "Está en el centro de Vigo y tiene 80 metros cuadrados, tres habitaciones, un baño y terraza", contó. Según su relato, este piso podría alquilarlo por hasta 600 euros a la semana "en la época de Navidad".

Sin embargo, para él no es una opción. ¿Los motivos por los que no pone una renta más elevada? "Es que yo no quiero ganar dinero", dijo rotundo. "Es conciencia social, simplemente. Empatía con la gente. No quiero ganar dinero, no lo necesito", argumentó.

Sus inquilinos es una pareja que lleva casi tres años en su piso. "Son buena gente, supermajos. Yo encantado de la vida de que formen su proyecto de vida", dijo sobre ellos. Ella es de Bilbao, y se vino a vivir a Vigo porque era imposible emanciparse. Y me dijo que, gracias a mi alquiler, puede ahorrar y llegar a fin de mes".

Me han despachado rápido!! Pero ahí estuve!!! ✊🏻 pic.twitter.com/r4MKstlaed — DavidDRM🔻DZZD (@david_drmZZ) February 4, 2023

Una intervención que está siendo muy comentada en las redes, que, en su mayoría, aplauden la decisión de David. Él mismo la rescató y la tuiteó, siendo ya viral con más de 6.000 'me gusta'.