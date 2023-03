Una repartidora es expulsada del McDonald después de que un vídeo viral suyo suscitara comentarios negativos

Atlanta Martín, es una joven de 22 años que trabaja como repartidora de comida en Inglaterra. Además de eso, en su cuenta de TikTok y YouTube recibe miles de visitas por los vídeos que comparte hablando de su día a día en el trabajo.

En marzo del año pasado Atlanta fue a recoger un pedido al McDonald de Worthing (West Sussex). Sin embargo, después de esperar 25 minutos el personal no se lo daban. En el vídeo dice: "Me rindo. No tienen nada preparado. No hay nadie haciendo entregas. Tengo un pedido de Starbucks, así que iré a hacerlo".

Más de 1.300 personas comentaron el vídeo viral atacando a la cadena de hamburguesas. La publicación recibió más de 140.000 "me gusta". En su siguiente visita al restaurante de comida rápida, Atlanta fue informada por un miembro del establecimiento de que ya no le podían dar su pedido.

Un portavoz de la cadena de comida rápida de Estados Unidos dijo que el personal le había pedido a la repartidora que dejara de grabarles mientras trabajaban. Sin embargo Atlanta niega esta afirmación.

"El personal de McDonald's siempre ha visto mis vídeos. Nunca han tenido ningún problema con ellos y los han comentado antes. Creo que es por el vídeo que se hizo viral y algunos de los comentarios son bastante negativos hacia el McDonald", expresa Atlanta.