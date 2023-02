Ryanair se ríe de la subida de precios de Netflix y la broma sale mal: "Por eso cobráis por la maleta pequeña 50 euros"

Netflix ha causado un gran revuelo tras su decisión de poner fin a las cuentas compartidas en España, lo que ha provocado las quejas de cientos a través de redes sociales. En medio de toda esta polémica, algunos han optado por crear memes o burlarse de la iniciativa, como es el caso de la cuenta de Ryanair, desde donde han querido aprovechado la situación.

La aerolínea, a través de Twitter, citaba este jueves un tuit de un usuario decepcionado por la noticia para lanzar una pulla sobre la subida de precios de las tarifas: "Es más barato volar con nosotros, solo digo #AdiosNetflix". No obstante, el mensaje, que suma más de 310.000 reproducciones, se ha vuelto en su contra y se ha llenado de respuestas que critican a Ryanair.

En concreto, los usuarios critican las tarifas variables de la compañía aérea, en especial el coste adicional que supone añadir un equipaje de cabina, elegir asiento y otros complementos que encarecen los billetes de avión de Ryanair.

Es más barato volar con nosotros, solo digo #AdiosNetflix https://t.co/umzktfFkDR — Ryanair España (@Ryanair_ES) February 9, 2023

"No os vengáis arriba que a cualquier vuelo que le añadas una maleta pequeña ya te sale por 50€ pa arriba", comenta una usuaria, a lo que el community manager de la aerolínea se defiende respondiendo: "He dicho volar, no agregar una maleta". Y es que el perfil de Ryanair ya ha admitido varias veces en tono burlesco estas características poco agradables para los clientes.

"Es más caro añadir una maleta que 10 años de Netflix", "Por eso cobráis por las maleta pequeña 50€", "Hoy es #AdiosNetflix, pero hace tiempo fue #NuncamásRyanair", "Le dijo la sartén al cazo" o "Vosotros cobraríais los subtítulos" son algunas otras críticas que ha recibido la compañía.

Por eso cobráis por las maleta pequeña 50€ — Kiliaan⚡ (@zaidnailik) February 9, 2023

Un día después, la aerolínea ha vuelto a mofarse de los nuevos planes de la plataforma de streaming. Esta vez lo ha hecho con una publicación en la que muestra el menú con los perfiles de usuarios de Netflix, pero customizado con chistes de actualidad y sobre los servicios de Ryanair.

Lo de Netflix pic.twitter.com/VgoLIXQLgG — Ryanair España (@Ryanair_ES) February 10, 2023

"Lo de Ryanair: cobrar por todo, no respetar los derechos de los pasajeros y de los trabajadores, denegar reembolsos y indemnización, cobrar la maleta ilegalmente, decir que son low cost, pero luego cobra por todo", ha reprochado un usuario.