La respuesta de hombre a una 'tiktoker' tras decirle que es soltera y tiene 36 años: "A los 50 vas a estar sola buscando una mascota de hijo"

La sociedad ha evolucionado mucho y, cada vez más, las personas tienen pensamientos e ideas muy diferentes a otras épocas. No obstante, lo tradicional siempre permanece, en mayor o menor medida. Así le pasó a una 'tiktoker' quien cuestionó por la calle a un hombre con pensamientos muy "a la antigua".

"Tengo 36 años y no tengo novio. ¿Se me está pasando el arroz?", fue la pregunta que le lanzó al hombre, que vestía un gorro y una chaqueta azul. La respuesta dejó completamente anonadad a la joven, cuyo nombre en la red social es mamireporter. "Obvio. Hace ya seis o siete años", contestó él sin titubeos.

Mamireporter no daba crédito a las palabras expresadas por el hombre, por lo que decidió volverle a preguntar "¿Que sí se me está pasando?". Nuevamente, la contestación fue muy tajante. "Estamos mal en la mente. estamos mal con las mujeres que se quedan sin hijos, sin familia", expresó el hombre y matizó: "A los 50 vas a estar sola buscando una mascotita de hijo". Por si la respuesta no fue lo suficientemente clara, añadió: "Lamentablemente nos estamos equivocando en esta sociedad".

La entrevistadora quedó estupefacta y, entre risas, le sugirió que no fuera tan directo con sus palabras. "Pero no me digas eso", expuso de forma desenfadada. "Vos preguntas y yo te cargo (respondo)", dijo el hombre.

"Yo quiero la realidad, pero la realidad ha sido muy dura", confesó mamireporter. El hombre reconoció que su respuesta fue tan cruda ya que sus pensamientos son "a la antigua" y que se imagina una familia con "dos o tres hijos".

La joven compartió el vídeo en la red social TikTok y, en tan solo unas horas, el vídeo acumula más de 200 mil 'me gusta' y más de 10 mil comentarios. "Todo depende de cómo veas la vida. Tener hijos no te asegura que no estarás sola a los 50 años. Veo madres con 5 a 7 hijos y están solas", "Yo conocí a mi esposo a los 36 y fui mamá a los 38", "Cada persona, cada vida, cada mundo..." o "Con los tipos que hay...", fueron algunas de las respuestas que recibió el vídeo y que han servido de aliento para la 'tiktoker'.

Otros usuarios se sienten identificados con las ideas del hombre. "Así es. Opino como él. Me casé con 21 y a los 24 tuve el primer nene. Con 36 ya tenía mis tres niños. Trabajo desde los 17 y sigo casada y feliz", "Yo también pienso así. Por eso fui mamá a los 30" o "Así es. La verdad duele", destacaron algunos internautas.