Mafalda Carbonell, la hija de Pablo Carbonell, habla sobre su enfermedad: "En el trabajo me han pedido que no se note tanto"

Fue en 2019 cuando Pablo Carbonell aseguró que su hija, Mafalda Carbonell, apuntaba maneras. "Quieras o no, ella va a ser artista", aseguró a una entrevista para Divinity.

Y así ha sido, pues la joven de 14 años está a punto de dar a conocer su papel en la tercera película en la que ha trabajado: Capitán Carver. Con estas apariciones en la gran pantalla, está más que claro que se está haciendo un hueco importante en la industria del cine.

Tal y como se conoce sobre ella, Mafalda Carbonell fue diagnosticada de artrogriposis múltiple congénita, una enfermedad que le afecta directamente a la movilidad, pero que no le ha impedido cumplir sus sueños.

"Llevo una vida muy normal. Hago mi deporte, tampoco una locura, entreno en casa, esquío, salgo con mis amigos", comenta en una entrevista que ha ofrecido para Lecturas.

Pero esta situación, para algunos, no es la más favorable en cuanto a su trabajo se refiere. "Me han intentado cambiar muchas veces para entrar en un prototipo de cara al mundo del cine" confiesa la adolescente, asegurando que le han recomendado que "no se le note tanto lo de la pierna".

Ella misma reconoce que sabe que hay papeles que no puede interpretar porque "el personaje es muy de acción y tiene que correr". "Yo eso no puedo hacerlo", apunta.

Así pues, aunque haya recibido algún que otro comentario desafortunado, asegura que nunca ha cambiado ni va a cambiar su manera de ser y agradece a su padre el estar siempre ahí para todo y ser un apoyo incondicional: "Si hay un mal momento, aunque él esté el peor de todos, siempre intenta generar todo lo bueno y dar paz, y a mí me la da".