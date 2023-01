Un profesor se hace viral al contar por qué ya no pregunta en clase qué han traído los Reyes

Para los más pequeños, la vuelta a las clases tras las vacaciones de Navidad es el momento de ponerse al día entre ellos con los regalos que tuvieron por parte de Papá Noel o los Reyes Magos. Aunque es inevitable que este tipo de conversaciones surjan, hay quien prefiere no incentivar estas charlas por propia experiencia, tal y como ha revelado un profesor a través de un mensaje en Twitter que ya se ha hecho viral.

Este docente ha contado en la red social por qué ha dejado de preguntar en clase qué regalos les han traído los Reyes Magos, una anécdota que ha impactado a los usuarios y ha abierto el debate.

"Hace muchos años, al principio de dedicarme a la docencia, solía preguntar a los niños qué les habían traído los Reyes. Hasta que un año, un niño me contestó que nada. Entonces lo comprendí. Fue la última vez", reveló el profesor.

Entonces lo comprendí. Fue la última vez. — Director saturado 👨‍🏫 (@rafa_79_av) January 4, 2023

Han sido muchas las respuestas que ha recibido este profesor, a quienes los usuarios de Twitter han aplaudido por su reacción. "Triste, pero, ¿los demás no tienen derecho a contar algo que les hace tantísima ilusión?", le preguntaba un usuario a este profesor, que respondía lo siguiente: "Creo que entre ellos se pueden contar lo que quieran, es más, seguro que lo hacen. Exponerlo, ya no", ha opinado.

Otros compañeros de profesión se han sentido muy identificados con esta situación y también han compartido sus experiencias: "A mí me pasó una vez, dando una charla sobre la importancia de un desayuno saludable, y cuando pregunté qué habían desayunado ese día un peque me dijo que medio yogur. Le pregunté que por qué medio y me dijo que porque era medio para él y medio para su hermano", indicaba una docente.

"Yo le pregunté a un alumno dos o tres veces cómo se llamaba su padre y me decía que no lo sabía y yo insistía y le decía que cómo podía ser que no lo supiese. No fue mi mejor momento", reconocía otro profesor.

Algunos de ellos también han sugerido cómo cambiar la pregunta para hacerla más inclusiva a todos. "Mi pregunta siempre es: ¿habéis hecho algo interesante estas vacaciones?", indicaba una profesora.

"Yo he cambiado la pregunta a... ¿Os han traído algo los Reyes? Porque no es obligatorio que traigan algo. Y muchas veces digo que a mí no me han traído nada. Yo ya sé a quién sí y a quién no, pero tampoco quiero hacer de ello un tabú ni quitar a otros niños de poder contarlo", comentaba otra docente en la misma red social.