Mario Jefferson deja en evidencia a su mejor amigo de cuatro patas: "El premio al perro más dramático, al mío"

Dicen que los perros son el mejor amigo del hombre y gracias a las redes sociales queda más que demostrado. En TikTok se ha viralizado una nueva tendencia llamada 'qué no me gusta de ti', en la que los usuarios de la plataforma se graban con sus mascotas comentándoles qué es lo que no les hace gracia que hagan.

Mario Jefferson se ha unido a este juego y, desde el primer momento, su adorable compañero se lo pone muy fácil para dar pie a uno de los actos que no le gustan del animal.

"A mi no me gusta de ti que siempre vayas de víctima y que pongas esa cara de pena porque la gente se piensa que te pego y no es así, yo solo te doy amor", le dice en broma a su perro, que nada más empezar la grabación se recuesta en su pecho.

"Siéntate normal", le ordena cantante, que continúa con los ejemplos: "A mi no me gusta de ti que cuando salimos a la calle le robes las pelotas al resto de tus amigos, porque parece que yo no quiero jugar contigo y luego me tengo que pelear con las madres de tus amigos porque rompes sus pelotas".

A este añade que tampoco le gusta de él que cuando le cantan el cumpleaños feliz a alguien, se ponga a "ladrar y formar un alboroto". Al hacer prueba de ello, el perro se marcha del plano para comenzar con su show personal, pero Jefferson deja de cantar y le dice que vuelva.

"El premio al perro más dramático, al mío. Está listo para que le contraten como perro dramaqueen en Telemundo", comenta Mario Jefferson en la publicación del vídeo, que cuenta ya con miles de reproducciones en Twitter y TikTok.

Sus seguidores se han enternecido con el vídeo y han querido dejarle comentarios al respecto: "Qué monos" "Tu perro está para llevarse un Goya", "Mario, eres el amor de su vida", "A él le gusta todo de ti".