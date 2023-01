Compra un router de segunda mano y encuentra los "sucios" secretos de un millonario: "Es un poco aterrador"

Cada vez más son los productos a los que se les da una segunda vida en lugar de desecharlos. De hecho, su venta por un precio mucho más económico hace que sean muchas las personas que acudan a este tipo de tiendas.

Recientemente, en la red social TikTok se ha viralizado un vídeo publicado el pasado 14 de diciembre, en el que un tiktoker alemán explicaba que había adquirido un router inalámbrico de segunda mano y en el que tenía acceso a los documentos del antiguo propietario del enrutador.

En concreto, el hombre había adquirido un Apple Time Capsule. Sin embargo, el usuario anterior no borró correctamente todos las copias de seguridad que almacenaba en el router. De esta manera, el streamer pudo acceder a los archivos que databan del año 2010, cuando el antiguo propietario empleó el enrutador por última vez.

En el vídeo, el creador de contenido se dirigía expresamente al antiguo dueño por su nombre de pila. "Lo siento, Don", decía en la grabación a la vez que especificaba que estaba "revisando" sus documentos. El tiktoker subtituló el clip bajo el título "Esto es un poco aterrador".

"En lugar de tener solo una copia de seguridad, tiene una lista completa de copias de seguridad. De esa manera, si deseas volver a un período determinado, puedes ir allí", explicó en la grabación el alemán y añadió: "Entonces, no es solo una copia de su computadora, son docenas de diferentes períodos de tiempo que se remontan a 2010".

Según relató el streamer, Don es un millonario y podría ser el propietario de un negocio o un director ejecutivo. "Hay historial de auditoría, números de tarjetas de crédito, información de vuelos. Tengo el número de cuenta bancaria de este hombre", siguió contando el hombre.

El tiktoker, incluso, podía ver cuánto dinero tenía el antiguo dueño en un momento determinado y tenía información de su seguro de vida. "Este tipo vale millones de dólares", aseguró.

El alemán expuso que está tratando de ponerse en contacto con la familia del antiguo dueño para devolverle el router intacto. "No me siento cómodo al tenerlo, y no quiero simplemente borrarlo, así que voy a ver si puedo encontrar al menos a alguien a quien dárselo", expresó.

Toda esta historia deja una lección y es que el streamer ha dejado claro lo importante que es revisar la información que se tiene almacenada en un dispositivo electrónico antes de darle una segunda vida.