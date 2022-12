Un bar de Sevilla decide invitar a tapa y cerveza a quien no le toque la Lotería de Navidad

El 22 de diciembre es uno de los días más esperados por aquellos que confían en la suerte de la Lotería de Navidad. Sin embargo, pese a que muchos pasan la mañana pendientes de los comprobadores de décimos para saber si han resultado agraciados, la realidad es que son más los ciudadanos que no obtienen ningún premio.

Por ello, el bar La Vespa, en Sevilla, ha optado por lanzar una iniciativa para hacer más llevadero el hecho de que la lluvia de millones no nos salpique. Así, José Luis, dueño del establecimiento, ha destacado que aquellas personas que lleven un décimo no premiado serán invitadas a una cerveza y una tapa.

"Un día estaba desvelado y me puse a pensar qué inventábamos para este año. Quería hacer algo en Navidad que fuera bonito para los clientes, los amigos de La Vespa, y se me ocurrió esta campaña con el tema de la lotería. Dije: 'qué modo más bonito de que, al que no le toque, que es la mayoría, podamos canjearlo por una tapita y una cerveza aquí'", ha señalado José Luis.

El hostelero ha destacado que, sobre todo, las tapas se componen de los guisos del día, arroces, tortilla española y demás platos típicos de nuestra gastronomía: "Al final, es ofrecer a nuestros clientes la carta que tenemos, pero en forma de degustación".

De la misma manera, el empresario ha señalado que este es el primer año que lleva a cabo esta idea que, además, se ha extendido "bastante en las redes sociales", aunque el aforo es limitado: "Llegaremos hasta donde lleguemos". "Se puede elegir entre una caña de cerveza o un refresco. Es una tapa y la bebida por cada persona y décimo original. Si nos traen varios décimos a la vez, nos hunden", ha aclarado el hostelero.