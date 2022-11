Polémica con el nombre 'Semen' en España: cuántas personas se llaman así y qué dice la Ley

Esta semana, el caso de unos padres al que un juez de Vitoria ha impedido llamar Hazia a su hija, ya que además de 'semilla', en su séptima acepción significa 'semen' en euskera.

Pero a pesar de ello, hay personas en España que llevan como nombre de pila Semen. Y no son pocos. Según el INE, hay 93 personas en nuestro país llamadas así. Viven sobre todo en Murcia (5), Valencia (9), Alicante (27), Barcelona (14), Girona (6) y Málaga (7).

La media de edad de estos hombres llamados Semen en España es de 26,9 años. ¿Y qué explicación puede tener que haya casi un centenar de personas llamadas así en España?

La respuesta hay que buscarla en la inmigración. Semen, según la web especializada Behind The Name, es un nombre de origen ucraniano que sería el equivalente en esta lengua al nombre Simón.

Lo que dice la ley

En España, la Ley de 8 de junio de 1957 sobre el Registro Civil es la encargada de regular qué tipo de nombres no se pueden poner a los neonatos.

Según el artículo 54 de esta ley, al inscribir el nombre de un recién nacido, "no podrá consignarse más de un nombre compuesto ni más de dos simples", detalla.

Asimismo, la norma indica que "quedan prohibidos los nombres que objetivamente perjudiquen a la persona, los que hagan confusa la identificación y los que induzcan a error en cuanto al sexo".

Por otro lado, el recién nacido no puede llevar un nombre "que ostente uno de sus hermanos, a no ser que hubiera fallecido" ni tampoco imponerse "su traducción usual a otra lengua".