Desastrosa pedida de mano: pierde el anillo en una playa antes de pedirle matrimonio y acaban buscándolo con un detector de metales

La misma semana que salía a la luz una surrealista petición de mano en Murcia, con el protagonista, vestido de negro, con capa y con el casco del villano de Star Wars, Darth Vader, llevado en ataúd por sus amigos hasta la terraza en la que estaba sentada la novia, ahora se ha hecho viral una que se puede enmarcar dentro de las más desastrosas.

En el vídeo en cuestión se puede ver a una pareja en la playa en pleno momentazo romántico: cuando él hinca rodilla.

Pero seguramente no ocurre nada como él lo había planificado. Todo lo contrario. Una sucesión de pequeñas desdichas acaban con este precioso, a priori, momento.

Y es que, cuando va a sacar el anillo, se da cuenta de que no lo tiene: "Cariño, he perdido el anillo. No estoy bromeando", anuncia.

Después de unos momentos de confusión, y tras buscarlo por la zona en la que estaban, acaban utilizando un detector de metales. El vídeo se ha hecho viral en las redes, donde cuenta con miles de 'me gusta' y decenas de comentarios al respecto.