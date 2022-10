La conversación de WhatsApp que se ha hecho viral por una confusión acerca de "una página de citas"

A la hora de realizar un trabajo académico como puede ser el de fin de grado, una de las partes más duras para los estudiantes llega en el momento en el que hay que emplear las citas bibliográficas. Los diferentes estilos y la amplia confusión a la hora de escribirlo provocan que muchos jóvenes tengan que acudir a páginas especializadas para ello.

Sin embargo, ahora se han viralizado esas webs en las redes sociales gracias a una conversación de WhatsApp que demuestra un malentendido un tanto peculiar entre dos amigos sobre esas "páginas de citas", que para ellos parecen ser algo totalmente diferente.

"Oye, ¿cuál era la página de citas?", escribió Lucía a su amigo Adrián Galindo, el encargado de difundirlo por Twitter. Este, muy lejos de la realidad, contestó con una app de citas amorosas: "Bumble. Es muchísimo mejor que Tinder. ¿Por?".

"Yo digo para citar en APA, para la bibliografía del TFG", le avisó entre risas la amiga, dejándole claro que Bumble, esa web para conocer gente nueva, no es lo que ella estaba buscando.

A Galindo la confusión le había llevado a pensar que Lucía quería ligar, pero realmente no era así, lo que ha levantado las reacciones de otros usuarios de las redes sociales.

"Haber entendido la referencia por culpa de elaboración de trabajos no sé si me gusta o no", escribió uno, mientras que otro aseguró que "podría ser las dos perfectamente".