La surrealista petición de mano en Murcia: vestido de Darth Vader, dentro de un ataúd y con una marcha de Semana Santa

Las peticiones de mano suelen ser momentos inolvidables y muchos novios se afanan en que así sea. Pero desde el estallido de las redes sociales, parece que hay que ser más original que nadie.

Pero habrá pocas pedidas de mano más absolutamente surrealistas que la que se ha hecho viral en las redes sociales tras ser captada en la localidad murciana de Fortuna.

La escena es difícil de creer: el novio fue llevado en ataúd por sus amigos hasta la terraza en la que estaba sentada la novia. Acompañando tan peculiar cortejo, una banda de música tocaba una marcha de Semana Santa.

Al llegar donde estaba la novia, el ataúd fue depositado en el suelo y de él salió el novio, vestido de negro, con capa y con el casco del villano de Star Wars, Darth Vader, mientras la banda tocaba la Marcha Imperial de la famosa saga.

En Murcia, un hombre le ha pedido matrimonio a su chica saliendo de un ataúd vestido de Darth Vader pic.twitter.com/aELyeH138O — ceciarmy (@ceciarmy) October 15, 2022

Posteriormente, el joven mostró una pizarra con el mensaje "Espero que me diga que no", antes de dar unos pasos de baile al son de la inolvidable pieza compuesta por John Williams.

El vídeo da pie después al momento en el que el novio se despoja del casco, se pone de rodillas y pide matrimonio a la chica. De fondo suenan los acordes de Can't Help Falling In Love, de Elvis, y el propio novio, con un micrófono, la tararea. En la otra mano sostiene el anillo de pedida.

Ante el aplauso de los asistentes, y llorando de pura emoción, la novia dijo "sí", tras lo que el osado novio y ella se fundieron en un abrazo y un beso.

Si los niveles de surrealismo no se hubieran superado, el vídeo acaba con la feliz pareja subida a una camioneta y bailando al son de Dancing Queen de Abba, interpretada por la misma banda.