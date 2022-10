Un profesor echando agua a los alumnos, gritos, bofetadas... y dudas sobre su veracidad: así es el vídeo viral del caos en un aula

Je constate qu’il y a plus d’imbécile que prévu dans ce pays alors On va mettre les choses au claire ! La vidéo dans l’amphi était un prank du BDE et du prof envers les L1 qui date de 2018, en guise de preuve je vous met la scène finale que je n’est pas poster hier, cadeau ❤️ pic.twitter.com/Iz0gdjLbbI