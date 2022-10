La dureza con la que la pandemia de la Covid-19 golpeó a los pequeños negocios sigue suponiendo un problema para quienes aún no han logrado recuperar su nivel de ingresos prepandemia. Por ello, muchos tratan de paliar los efectos del virus con medidas que, en ocasiones, pueden resultar bastante polémicas.

Este martes, En boca de todos ha contactado con Óscar Solano, propietario de una coctelería en Liaño, Cantabria, que ha decidido cobrar una tasa a aquellas personas que entren en su local y, pese a ocupar una mesa, no consuman nada.

El hostelero ha destacado que se trata de un pago de 1,50 euros que se cobra a aquellos que prefieren no tomar nada. "Hay que educar a los clientes en que un local de hostelería es un negocio", ha señalado Solano que, además, ha apuntado que esta cantidad servirá para hacer frente a los gastos que tiene el local.

"Hay momentos en los que entra una mesa de seis personas y solo consumen cuatro. Le tienes que decir a la gente que está esperando que no pueden sentarse", ha agregado el hostelero para apuntar, después, que se trata de una medida que, "por lo general, la gente entiende".

"En hostelería estamos pasando por un momento de transición y tenemos que ser sostenibles", ha resaltado Óscar Solano que, respondiendo a las dudas del resto de colaboradores del plató de Cuatro, ha explicado que a los niños no se les impone esa tasa, aunque no ve "lógico" que no pidan nada para ellos y "los padres saquen una botella de agua del bolso".