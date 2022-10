Un hombre invita a comer a una mujer que le había pedido dinero y termina dándole una gran lección: "Cuidemos de los demás"

En ocasiones los días más duros en el trabajo pueden verse recompensados con experiencias y anécdotas vitales difíciles de olvidar. Prueba de ello es lo que le ocurrió hace unos días a un usuario de Twitter que acudió a comer a una terraza de Madrid, donde vivió un emocionante momento para él y todos sus seguidores.

"Ayer estaba comiendo en una terraza de una calle céntrica de Madrid. Se acercó a mi mesa una mujer de mediana edad y me pidió dinero. Le dije que no tenía efectivo, que si era para comer, estaba invitada a lo que quisiese", comienzó diciendo en el hilo, que ya lleva más de 9.700 'me gusta'.

A pesar de sus sospechas iniciales, el chico se encontró con "todo lo contrario". La propuesta le pareció bien a la mujer, que le dijo "si podía pedir comida para llevar a su hijo", lo cual hicieron.

Ayer estaba comiendo en una terraza de una calle céntrica de Madrid.



Se acercó a mi mesa una mujer de mediana edad y me pidió dinero.



Le dije que no tenía efectivo, que si era para comer, estaba invitada a lo que quisiese.



Me esperaba un “no” por respuesta ⤵️ — Ángel Sánchez Vázquez (@angelsvars) October 7, 2022

"El personal del restaurante la invitó a entrar a esperar la comida en la barra (le daba vergüenza entrar inicialmente) y tomarse algo mientras esperaba. Le dieron su comida y antes de marcharse se volvió a la mesa en la que yo estaba y me volvió a dar las gracias", destacó.

Aunque él pensó en un principio que el que estaba ayudando era él, lo cierto es que fue al revés: "Estaba siendo un día intenso de trabajo y me fui solo a comer para evadirme. Ese momento fue un punto de conexión con la realidad, de relativizar la importancia de las cosas y consiguió cambiar el resto del día".

Esta experiencia le ha llevado a compartir una gran reflexión con los usuarios de Twitter. "Vivimos tan rápido que no somos capaces de disfrutar las pequeñas cosas. Vivamos despacio. Cuidemos de los demás", aseguró.