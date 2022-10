Denuncia el despido de su hermano con síndrome de Down de un restaurante por "no ser normal"

La hermana de un antiguo empleado con síndrome de Down que acaba de ser despedido de una cadena de hamburgueserías en Estados Unidos está denunciando públicamente la injusticia que se ha cometido con él.

Tal y como recoge el portal TMZ.com, Dennis Peek trabajó en la hamburguesería Wendy's en Stanley, Carolina del Norte durante 20 años, hasta que ha sido despedido sin previo aviso hace unos días.

Su hermana afirma que los gerentes del restaurante de comida rápida le han dicho que Dennis no podía hacer su trabajo habitual como una persona "normal".

La hermana de Dennis, Cona Young Turner, escribió en Facebook: "Me rompe el corazón decir que lo han despedido... Me dijeron que no podía realizar las tareas de un trabajo de persona normal".

"Su sueño era retirarse allí algún día y esperaba con ansias una gran fiesta de jubilación. Tal vez le demos esa fiesta y le digamos que se ha retirado porque no entiende que lo despidan", dijo Young.

Posteriormete, reveló que Wendy's le ha ofrecido a Dennis su puesto, pero él no acepta y que está considerando presentar una demanda por despido injustificado de un trabajador con necesidades especiales.

Según TMZ, la empresa ha dado explicaciones: "Estamos comprometidos a crear un ambiente acogedor e inclusivo para nuestros empleados y clientes. Fue un error muy desafortunado y un fallo en el protocolo; valoramos a Dennis, hemos estado en contacto con su familia, y esperamos darle la bienvenida para que vuelva a trabajar en el restaurante o celebrarlo a lo grande si decide jubilarse. Si Dennis se jubila y quiere volver a trabajar, también estaremos encantados de darle la bienvenida".