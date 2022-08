Bautizar a los niños es uno de los primeros rituales para iniciarlos en la fe católica. Sin embargo, a veces el deseo de los padres se encuentra con la tozudez de los párrocos que, en determinadas situaciones, pueden negarse a oficiar el sacramento.

Esto es lo que ha ocurrido en una parroquia de Pontevedra, donde el sacerdote se negó a bautizar a una niña cuando descubrió que la madrina convivía con un hombre con el que no estaba casada. Pese a que la mujer alegó que ya había actuado como madrina en otra ocasión, el cura se mantuvo firme y se negó a llevar a cabo la ceremonia.

Como ya ha sucedido en otras ocasiones, el obispado de Vigo ha respaldado la decisión del sacerdote: "El hecho de que determinadas conductas públicas e inmorales estén muy extendidas entre los fieles no hace que estos sean admisibles como padrinos".

Este miércoles, El programa del verano ha contactado con Chelo, abuela de la pequeña y madre de la madrina, que ha destacado que tuvieron que bautizar a la niña en otra parroquia donde no hubo ningún problema. Además, la mujer ha apuntado que el párroco no puso, sin embargo, ningún impedimento con que los padres de la niña no estuvieran casados.

"48 horas antes, mis hijas acudieron a la parroquia. El párroco cogió el papel con los datos y una vez que miró que la madrina era mi otra hija, entró en cólera, dijo que no, que no podía ser la madrina porque estaba viviendo en pecado al convivir con un hombre. Le dijo que ya se podía ir", ha explicado Chelo.

Finalmente, la familia decidió trasladarse a otra parroquia donde el sacerdote no puso ninguna objeción y, además, la madrina fue la elegida desde el principio.