Violeta Mangriñán resuelve las últimas dudas acerca de su embarazo y aclara si quiere tener otro bebé

Violeta Mangriñán puede ponerse de parto en cualquier momento, ya que está en la semana 39 de su embarazo. Para matar las horas de espera hasta que su hija Gala nazca, la influencer ha querido charlar un rato con sus seguidores a través de Instagram.

En sus historias, ha dejado la caja de preguntas para que le escriban aquellas dudas que tienen sobre ella y su futuro y de estas, ha escogido diez para resolver.

"¿Tendrás más hijos?", es la primera pregunta que le hacen. La que fuera concursante de Supervivientes afirma que ahora mismo no puede responder a esa pregunta, ya que "a corto plazo" no entra en sus planes, pero que "nunca se sabe".

Historia de Violeta Mangriñán. VIOLETA / INSTAGRAM

"Me da mucha rabia la presión que hay con ese asunto, cómo si por tener uno ya estuvieses obligada a tener otro, lo típico de: 'Mujer, pero vas a darle un hermanito al menos, ¿no? No va a estar solita, pobre...'. Y ya te tratan de cargar automáticamente con esa responsabilidad de tener más y no. Tan lícito es tener uno, dos, tres... ¡como ninguno!", continúa respondiendo la valenciana, asegurando que ella no cree que se hubiera sentido sola en el caso de no haber tenido a su hermana Lila.

Siguiendo con preguntas sobre su hija, le han preguntado el porqué de llamarla Gala, si la va a bautizar y si le hablará en valenciano. A la primera pregunta responde con una anécdota bastante peculiar: "Yo era una niña de unos 12 años aproximadamente. Mi padre tiene un amigo en el pueblo donde siempre me he criado. Un día llega a casa y me dice que el hermano de su amigo ha sido padre de una niña, le han llamado Gala".

A la influencer le fascinó el nombre y desde aquel momento aseguró que si tenía una niña la llamaría así. "16 años después, aquí me encuentro, a punto de dar a luz a mi hija Gala", recalca.

A la pregunta de si hablará a Gala en valenciano responde que sí, asegurando que también le hablarán en castellano y en italiano y que espera que desde pequeña aprenda inglés en el colegio. Y a la del bautizo también contesta con afirmación, ya que a Fabio y a su familia les hace ilusión, pero que para ella es indiferente.

Y del bautizo, puede que salga una boda. "¿Te gustaría casarte en un futuro con Fabio?", le preguntan. A lo que responde que "en un futuro sí" pero que "a día de hoy y a corto plazo, no".

La última pregunta sobre su futuro es acerca de proyectos y planes después de verano y después de dar a luz. En esta, Violeta da cinco respuestas: "Aprender a ser mamá y tratar de hacerlo lo mejor posible; seguir con mi trabajo en redes sociales; acabar las obras de mi casa; empezar a estudiar la carrera de Nutrición a distancia y seguir con mis inversiones y proyectos de negocio". Eso sí, todo con calma y sin autoexigirse.