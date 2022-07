Un alumno con leucemia no puede acudir a su graduación y el rector de la universidad acude al hospital para entregarle el diploma

Un joven estudiante de Diseño Gráfico de la Universidad Autónoma del Caribe, Elvis González, ha acaparado titulares en decenas de medios colombianos después de no poder acudir a su graduación por estar ingresado en el hospital debido a la leucemia que padece.

Debido al fuerte tratamiento que está recibiendo, los médicos recomendaron que el joven no acudiera a la celebración. Por fortuna, aunque Elvis se perdió la fiesta, el rector de la universidad no quiso dejar al joven sin la satisfacción del reconocimiento por el trabajo duro realizado durante años.

De este modo, Mauricio Molinares se presento en la habitación 401 de una clínica en Barranquilla, ataviado con su toga de rector, para entregarle al muchacho su merecido diploma.

"Hermano, felicitaciones, vamos a graduarte. Los médicos, al parecer, no permiten que tú puedas ir a graduarte en la universidad, pero si tú no vas allá, nosotros venimos acá a graduarte. Aquí en esta bolsa yo he traído tu toga y tu birrete. Yo ya me he acabado de mudar aquí abajo en la puerta de la clínica. Entonces, nada, ¿estamos listos?", le dijo Molinares.

Dicho y hecho. Elvis se puso su toga y su birrete y agradeció el inesperado detalle: "A la Universidad Autónoma del Caribe, muchas gracias por todo el apoyo y por toda la dedicación que me dieron para poder convertirme en un profesional".