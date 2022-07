Va al baño y cuando regresa descubre que su pareja está utilizando Tinder: "No sé cómo enfrentarla"

No todo en las relaciones sentimentales es de color de rosa. Muchas veces hay problemas internos que no se ven, pero que están presentes y hasta que no salen a la luz, no se descubren al cien por cien.

Muchos de estos son infidelidades provocadas por una persona de la pareja. Independientemente de que sea un engaño físico o provocado por las redes sociales, es una traición muy difícil de perdonar.

De esto sabe mucho Yeni Obachi Samra, una usuaria de TikTok que fue a grabar un vídeo bonito a su novia a la que volvía del baño y la cámara captó algo que nunca se habría imaginado.

La chica estaba sentada de espaldas utilizando el móvil y no se dio cuenta de que su novia estaba regresando a la mesa donde estaban tomando un aperitivo. Con tan mala suerte (o buena para Yeni) que su pareja la pilló utilizando Tinder, una aplicación para conocer a gente.

"Me fui al baño, volví para hacerle un vídeo bonito y me la encuentro así", es el texto con el que la joven acompaña el vídeo. "No sé cómo enfrentarla", deja caer en el comentario, a lo que recibe diferentes respuestas.

"Yo la dejo ahí", "Imagínate cuando no estás con ella", y "Lo tuve que ver tres veces para darme cuenta de que no eran historias de Instagram. Ya sé por qué siempre soy la última en enterarme cuando me están engañando", son algunas de las respuestas que ha recibido.

Pero varios usuarios se han dado cuenta de un detalle: la chica está rechazando los perfiles que está viendo. "Por lo menos no le gustaba ninguna", comenta una usuaria, a la que otra responde: "La gente que dice 'pero estaba rechazando', ¿todo bien? Si tienes pareja no creo necesario estar en una aplicación de citas".

El vídeo se ha acabado haciendo viral y cuenta con 7,1 millones de visitas y más de 240.000 'me gusta'. Por ello, Yeni ha querido seguir con la trama (ya que parte de los usuarios se lo han pedido) y ha publicado dos vídeos más.

En el primero, graba a su novia, otra vez utilizando el móvil y escribe: "Está todo el tiempo en el móvil y se enfada si le digo algo". En el segundo, se puede ver a la joven afectada sentada en un sofá con cara de decepción. "Ya la dejé, me duele mucho", asegura.

"Llora lo que tengas que llorar, pero sube tus estándares y límites y así nunca más aceptarás cosas así", "Qué duela todo lo que tenga que doler, cuando pase no te para nadie" y "Date tu tiempo en sanar, ya llegará quien te quiera de verdad", son algunos de los comentarios de apoyo que le han dejado en este último vídeo.