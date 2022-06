Una mujer alucina al descubrir que su cita de Tinder está casado gracias a los objetos personales que había en el baño

Las citas no siempre salen bien. Las expectativas que se crean en torno a ellas crean malas pasadas. En muchas ocasiones una parte queda con mal sabor de boca. Sin embargo, a veces esa sensación puede llegar a convertirse en enfado si se descubren cosas capaces de dejar alucinado a cualquiera.

Una mujer ha contado a través de TikTok su pésima experiencia con un hombre que conoció en la aplicación de citas Tinder. La chica acabó flipando al descubrir que realmente él estaba casado, a pesar de que anteriormente le había dicho que no.

La mujer, que se llama Haley, explicó que quedó con el hombre tras chatear durante un tiempo mediante Tinder. Después de hacerle todas las típicas preguntas para conocer su información general, ella tenía por asegurado que se trataba de un hombre soltero, a pesar de su cautela para quedar.

Una noche, de manera inesperada, Haley recibió un mensaje para quedar en la casa de él. La cita fue según lo previsto, pues incluso acabaron durmiendo juntos. Sin embargo, la sorpresa se la llevó cuando acudió al baño y vio unos objetos reveladores.

"Fui al baño y mientras miro alrededor veo esta toalla cubriendo una cosa. Era un estante. Miré hacia arriba y había dos cepillos de dientes en el portacepillos, uno de ellos rosa", decía flipando Haley en uno de sus vídeos. Además, añadió: "Vi productos para el cabello y esas cosas. Es calvo, así que no las necesita".

Tras descubrirlo, la mujer se lo dijo al hombre, que finalmente confesó que está casado. "Luego, cuando salí, dije: 'Oye, tengo una pregunta para ti, ¿estás en una relación?' Y él me dijo: 'Sí, lo siento, debería habértelo dicho, estoy casado'", cuenta Haley. También confesó sus sentimientos en aquel momento: "Yo estaba como, '¿Estás bromeando?' Me sentí tan enojada..."

Desde que contó su experiencia, Haley contactó con la esposa del hombre. "Lo siento mucho, odio ser la persona que te diga esto, pero mucha gente me ha estado diciendo que debería hacértelo saber, y me sentiría mal si sigo así y no. Sólo sucedió una vez. Gracias", le dijo.