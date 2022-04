La queja de un cliente porque un restaurante no le atendió a tres minutos de cerrar genera un acalorado debate en las redes

La queja de un cliente habitual de un restaurante por la decisión que tomó el local ha causado un terremoto en las redes sociales, donde se ha generado un intenso debate entre sus usuarios.

Ha sido la cuenta especializada en este sector, @SoyCamarero, la que ha sacado a relucir la reseña de este cliente: "Uno de mis restaurantes favoritos, voy continuamente, pero me han fallado en algo tan básico como no atender a una persona a tres minutos de que cerrara la cocina. Si fuera un grupo de 20 lo acepto, pero una persona me parece una falta de respeto a un cliente habitual", escribió el cliente, dejando solo una estrella al local.

La cuenta de Twitter que publica la reseña, por su parte, también ha hecho un comentario al cliente ofendido. "La falta de respeto la tienes tú al no respetar el horario de trabajo de los demás, a 3 minutos de cerrar", dice contundente.

La falta de respeto la tienes tú al no respetar el horario de trabajo de los demás, a 3 minutos de cerrar... pic.twitter.com/i1JXNWQ8rb — Soy Camarero (@soycamarero) April 22, 2022

Además, el tuit se ha hecho viral y ha generado un acalorado debate en las redes entre los que apoyan al local y los que creen que tendría que haber hecho el esfuerzo de atender al cliente, y más si es habitual.

De esta forma, se han podido leer respuestas y opiniones para todos los gustos. Incluso de gente que cuenta experiencias parecidas.

Viendo que es un cliente habitual yo le hubiera cogido la comanda, luego no sabemos la situación si es que salió el también de trabajar y simplemente quería cenar en su lugar favorito ya que reitera que va continuamente y se gasta SU dinero en ese negocio para que siga tirando — I like pussy ≧▽≦ (@JaviWalkerTetsu) April 23, 2022

Si la cocina cierra SERVICIO a una hora, a cualquiera que llegue antes se le atiende…



El problema, en el que estoy de acuerdo contigo @soycamarero es que el horario del personal debería ser Hora de Servicio +45 min mínimo incluido en su jornada



Y casi nadie lo hace pic.twitter.com/ZXptwHSpMq — Manel Morillo (@manelmorillo) April 22, 2022

La empatía al nivel de una piedra.

Luego será el primero en salir del trabajo 🤦 — Always Saki (@Hura_Jinn) April 22, 2022

Bueno yo en carnicería, a 5 minutos de cerrar con la picadora de carne limpia me han pedido que le picara carne y los dueños me han obligado a volver a poner en marcha la picadora... 😤 Habiendo carne picada envasada en el bandejero claro.... — Clelia (@CleliaVirginiaR) April 22, 2022

Un cliente habitual entenderá que la cocina cierra, creo que sí se le propone una alternativa, algo más rápido de preparar, el cliente cena y todos contentos.Siendo algo puntual se puede solucionar. Si es recurrente, entonces es otra cosa. El cliente NO siempre lleva la razón😉 — J.A. Ríos - Autor (@JARios_autor) April 24, 2022

Mi restaurante cerraba a las 00:00, cocina a 23:30 llaman tres minutos antes del cierre.

-Se puede cenar?

-Cerramos en 3min

-Y si llego en 1min?

-Pues que te quedan 2 para cenar. — AJ (@AJarana666) April 23, 2022