Los mejores memes del fin de las mascarillas en interiores: "¿Pero usted quién es?"

Este miércoles, los españoles están diciendo adiós a las mascarillas en interiores con mayor o menor dificultad. Ya no serán obligatorias en espacios cerrados -aunque sí en centros médicos o transporte público-, lo cual ha hecho que muchos corran a librarse de ella, pero otros tantos son más reacios a hacerlo.

El miedo a la Covid o el 'síndrome de la cara vacía' son algunos de los motivos por los que algunos no han corrido a retirarse el tapabocas. Y, como no podía ser de otra forma, las redes sociales no han desaprovechado la oportunidad de hacer bromas con eso.

Y es que, tras dos años de pandemia, hay personas a las que rara vez habrás visto sin mascarilla, por lo que ahora será extraño verlos sin ella. ¿Será igual de fácil reconocerlos sin tener medio rostro tapado?

– ¡QUÉ ME DEJES ENTRAR! ¡Qué llevo dos años trabajando aquí!

– A ver, póngase la mascarilla. — Asintimático 💡 (@asintimatico) April 20, 2022

Como lo ves con mascarilla / Como lo verás a partir de hoy sin mascarilla. pic.twitter.com/Lp7zEqlFIj — Me llaman Jimmy (@TirodeGraciah) April 20, 2022

Mi reacción cuando he visto el careto de mis colegas después de la retirada de las mascarillas, jajajajaja , pic.twitter.com/4aUJ6r6FNL — emiliow (@Emiliowilliam78) April 20, 2022

Este primer día sin mascarillas me siento así constantemente pic.twitter.com/KKcOALj6hT — Natalia Álvarez (@Natalia_Who) April 20, 2022

El mood de media España hoy que nos han quitado las mascarillas 😂😂😂😂 #mascarillas pic.twitter.com/Vc7ECTKz0V — ana mata 🏳️‍🌈♥️🔴⚪🔴 💙💙💙💙 (@AnaMata_9) April 20, 2022

Algunas de las bromas que han llenado Twitter ha sido sobre el efecto 'embellecedor' que las mascarillas podían tener, lo cual hace que ahora cause sorpresa ver a algunas personas a las que casi cuesta reconocer: "El mood de media España hoy que nos han quitado las mascarillas: ¿Pero usted quién es?".

De hecho, ahora muchos usuarios se sienten como en las revelaciones de Mask Singer al quitarse la mascarilla.

Llevo 10 minutos sin la mascarilla en el gym y ya me han pillado 3 veces cantando y moviendo la boca pic.twitter.com/yDWsModfuQ — Jaime Riba (@JaimeRibaFer) April 20, 2022

"Llevo diez minutos sin la mascarilla en el gimnasio y ya me han pillado tres veces cantando y moviendo la boca", relata un tuitero, por lo que hay que recordar también que ya no llevamos la boca tapada cuando se maldiga a alguien con disimulo.

Ya no queda casi nadie de los de antes, y los que hay, han cambiado, han cambiado. — Coronavirus gripalizado (@CoronaVid19) April 20, 2022

Pero, en una fecha tan señalada, también los hay que han hecho referencia a 20 de abril, tema de los Celtas Cortos. "20 de abril del 90. Hola chata, ¿cómo estás? Te sorprendo sin mascarilla. Tanto tiempo, es normal", escribe el Covid de Twitter cambiando la letra de la canción.