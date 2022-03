Seis productos de belleza que han arrasado en Tik Tok

Vivimos en el siglo de la información. La inmediatez, las interconexiones y las redes sociales son los puntos fuertes de la sociedad actual. Además, todas estas características ya no solo afectan al mundo de la comunicación y la información, también a muchas otras industrias.

Un ejemplo es el mundo de la belleza y la cosmética. Y es que la red social más influyente del momento, TikTok, que abarca usuarios de todas las edades y países, es un portal para compartir, entre otras mucha cosas, trucos de belleza, consejos de skincare y máscaras de pestañas, bases de maquillaje y cremas que ya se han convertido en virales.

En este artículo te hablamos de seis productos que arrasaron TikTok y además, te contamos el por qué.

Lash Sensational Sky High Maybelline

Seguramente te suene demasiado esta máscara de pestañas, que en tan solo 24 horas se agotó en la mayoría de los establecimientos tras hacerse viral en TikTok. Con la nueva máscara de pestañas Lash Sensational Sky High de Maybelline ahora es más fácil que nunca conseguir una longitud de infarto y un volumen redefinido en tus pestañas.

Con una fórmula de larga duración aporta volumen completo y longitud intensa con una sola pasada para crear unas pestañas de alto impacto desde cualquier ángulo. Posee un innovador cepillo Flex Tower que curva la forma natural de las pestañas de la raíz a la punta alcanzando hasta tus pestañas más cortas y aporta un color negro muy intenso que no se descama ni se emborrona.

Shine Loud NYX

Este brillo de labios de larga duración 16 horas y alta pigmentación Shine Loud de NYX Professional Makeup tiene una textura suave y ligera que logra conseguir un acabado brillante no pegajoso y no-transfer. Además, su fórmula vegana está enriquecida con aceites vegetales de jojoba y derivados de vitamina E y está disponible en una amplia gama de tonos.

Base de maquillaje en polvo L´OREAL PARIS

Aparte de la base de maquillaje, existen otros productos perfectos para maquillar tu rostro. Uno de ellos es el polvo compacto Infalible de L’Oréal Paris, un fondo de maquillaje en polvo para pieles medio claras que te permite conseguir un acabado mate impecable que lo resiste todo: roces, agua, calor o humedad. Conseguirás que tu maquillaje esté perfecto durante 24H, de cobertura media-alta pero sin dejar efecto máscara.

Exfoliante facial The Ordinary

Toda laa firma The Ordinary ha conseguido mayor fama desde que los usuarios utilizan TikTok, y es que es una marca que no invierte en publicidad por lo que no era tan conocida, pero sin duda este exfoliante acaparó todas las miradas.

Este sérum exfolia la piel gracias a los beta hidroxiácidos (BHA) que ayudan a despejar la congestión de los poros. Esta solución combinada de 32% de AHA / BHA ofrece una exfoliación más profunda para ayudar a combatir las imperfecciones visibles y mejorar la luminosidad de la piel. La fórmula también mejora la apariencia de la textura de la piel y reduce la apariencia de líneas finas con el uso continuo.

Gel Limpiador CERAVE

No siempre es fácil encontrar productos aptos para pieles mixtas y grasas, pero este gel limpiador espumoso de CeraVe crea espuma suave para limpiar profundamente el rostro y el cuerpo, sin alterar la barrera natural de la piel. Un gel refrescante, con 3 ceramidas esenciales y ácido hialurónico, elimina de forma eficiente el exceso de grasa, la suciedad y el maquillaje. Además, su fórmula sin perfume es adecuada para pieles sensibles.

Nº3 Olaplex

Esta crema capilar Olaplex 3 es la tercera etapa del protocolo Olaplex, te ayudará a reparar tu cabello poco a poco y te aportará suavidad y brillo. Su objetivo no es otro que ayudarte a restaurar las conexiones capilares entre dos tratamientos químicos. Toda una gama que, sin duda, cambiará tu pelo.

