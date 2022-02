El perro más gruñón de Internet parece Gizmo, protagonista de 'Los Gremlins': "No le gusta el agua"

Hay una pequeña influencer de Instagram que tiene hasta cuatro perros que protagonizan sus publicaciones. Comenzó su cuenta para mostrar a sus adorables cachorros por igual, pero hay uno que ha ganado popularidad por encima del resto.

Proshka se ha convertido una estrella más allá de Instagram y no es precisamente por ser adorable. Todo lo contrario, los usuarios están convencidos de que en realidad es un Gremlin. De hecho, se parece mucho a Gizmo, el protagonista de la película de terror.

El animal, que en realidad es de la raza Grifón de Bruselas, ha sido también comparado con Chewbacca de Star Wars o el monstruo del Grinch que roba la Navidad. Irónicamente, más allá de la cara de enfadado de Proshka, él está encantado con la atención.

Su dueña ha contado que para nada es tan gruñón como aparenta su expresión. "Parece que hace sonreír a la gente y ahora mismo creo que lo necesitamos más que nunca. Es el perro más feliz a pesar de su cara", ha comentado.

En los comentarios, por supuesto, no podían faltar las bromas de que no debería alimentarlo de noche, mojarlo o dejar que le dé la luz del sol. Es cierto que el cachorro ha aparecido en vídeos paseando por la calle, pero su dueña asegura que no es muy fan del agua.