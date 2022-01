La viral respuesta de un profesor a un alumno que le envía un mail estando borracho

La respuesta de un profesor al correo electrónico de un alumno que envió estando borracho ha conseguido hacerse viral esta semana por la peculiaridad forma de hablar tan cercana y graciosa.

El estudiante decidió mandarle un email a las 03.58 horas cuando estaba de fiesta para pedirle que si podía retrasarle la entrega de un trabajo porque al día siguiente se iba a "levantar con una resaca hecho pedazos".

Lejos de que el profesor se negara a extenderle el tiempo de la entrega, accedió a hacerlo y favoreció no solo a este alumno, sino a toda la clase para que tuvieran "la misma oportunidad". "Parece que has tenido una buena noche. ¡Qué envidia! Me recuerda a cuando salíamos de "Cubalibres" en el pueblo", comenzó su respuesta.

Sin embargo, la conversación no quedó ahí, ya que Sergio también le dedicó unas emotivas palabras y halagos: "eres la hostia te quiero Javi, el único profesor bueno que queda en esta universidad llena de capullos", "eres el puto amo".

Además, aprovechó la ocasión para preguntarle por la camisa que llevaba puesta en la última clase que tuvieron porque considera que "está bien guapa que le quiero regalar una a mi padre y seguro que le gusta una así como de viejo molón".

La contestación del profesor sorprendió al alumno, al asegurarle que no sabía de dónde era la camisa porque fue un regalo de su mujer, pero que le preguntaría para comunicárselo.

"¿Qué bebiste anoche? La próxima vez que me envíes un correo electrónico, envíame también una botella como la que te tomaste anoche, para así no acordarme mucho de este correo", concluía.