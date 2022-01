Una mujer entra en una máquina de bronceado en spray y acaba como Ross en 'Friends' por una sobredosis

Eleanor Fletcher es una joven británica que un día cualquiera se vio un poco pálida y decidió que quería verse un poco más morena, por lo que se dirigió a un local de bronceado en spray.

Una vez allí pidió un "bronceado ligero, de nivel 1", y la mujer de recepción le dijo que se tumbara en la cabina de rociado y esperara quieta hasta que la máquina le dijera que ya podía darse la vuelta para el rociado por detrás.

La trabajadora insistió: "no se dé la vuelta hasta que escuche la voz". Según Eleanor, este mensaje fue "muy claro" y ella se tomó "muy en serio llevar esta información a mi viaje a la tierra del bronceado".

"Así que entré en la cabina de bronceado, totalmente desnuda, dejé que la máquina de bronceado en spray impregnara mi cuerpo de abajo hacia arriba. Esperé pacientemente a que la máquina me dijera que me diera la vuelta. Seguí esperando".

Pero la máquina no se detuvo. De hecho, la roció de arriba a abajo en tres ocasiones, seis pasadas por todo su cuerpo en total, antes de que la voz le dijera que había acabado.

"Salgo de la cabina, me acerco a la señora de la recepción y le digo: 'Hola, la máquina me acaba de hacer tres veces solo en el frente. Bueno, en realidad seis porque es hacia abajo y hacia arriba. Solo el frente de mi cuerpo'".

Pero la señora del local le dijo que era culpa suya, que la voz de la máquina para que se diera la vuelta sí que había sonado.

Pero Eleanor tenía una actuación en un festival al día siguiente, así que pensó que de perdidos al río y que era mejor igualar la parte de atrás de su cuerpo, por lo que entró de nuevo y la máquina le dio otras seis pasadas más.

Los fans de Friends recordarán el episodio The One with Ross's Tan (temporada 10, episodio 3), un capítulo en el que Ross acaba naranja y bronceado en exceso tras un problema similar.

En un vídeo de TikTok que se ha hecho viral, Eleanor dijo: "Sé lo que están pensando. Están pensando 'no hay forma de que en ese episodio de Friends, cuando Ross va y se broncea con spray y accidentalmente se pasa sea posible en la vida real'. Estoy aquí para decirles que sí puede".

El caso es que ni la persona de recepción ni el encargado quisieron devolver el dinero a Eleanor e incluso la acusaron de provocar la situación para tener bronceado de más gratis. Así que Eleanor agarró unas bebidas de una máquina de venta que estaba allí mismo y se fue airada con ellas. "Aunque después, arrepentida, llamé para pagarlas", dijo.

El caso es que el bronceado naranja de Eleanor tardó casi dos semanas en desvanecerse, tiempo que Eleanor tuvo para tomarse con humor el incidente.