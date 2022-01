Una joven se queda temporalmente ciega por una reacción alérgica a unas extensiones de pestañas

Una joven de Reino Unido compartió su dolorosa experiencia después de ponerse unas extensiones de pestañas de mala calidad. Al parecer, estas le provocaron una reacción alérgica que la dejó temporalmente ciega. La chica ha compartido su historia en TikTok con imágenes que prueban el horrible resultado.

Jasmine Dewhurst hacía unos meses que se había puesto extensiones de pestañas y quedó muy contenta con el resultado. Por ello, no dudó en volver a someterse al proceso cuando vio una interesante oferta a muy buen precio.

"Le mostré una foto de cómo las quería y cuando terminó me dijo 'están un poco más llenas de lo que querías', así que eso fue una gran señal de alarma", ha explicado la chica de 18 años, que descubrió al mirarse al espejo que algunas de las pestañas de arriba se habían pegado con las de abajo.

Disgustada con el resultado, corrió a al coche donde intentó arreglarlo: "Tuve que arrancar algunas pestañas postizas, lo que hizo que también se arrancaran algunas de mis pestañas naturales". Aunque pensó que le problema ya estaba solucionado, después de una semana empeoró.

"Empezaron a dolerme mucho, sentía mucho calor y picor en los ojos, no paraban de lagrimear", la joven fue a dormir con esa molestia y, a la mañana siguiente, descubrió que no podía ver nada. Presa del terror, se palpó los ojos y descubrió que estaban completamente unidos por una sustancia pegajosa.

"Cogí agua salada caliente para intentar quitármela, pero era tan sólida que tuve que empezar a arrancarla y me arrancaba más pestañas", narraba. Aun así, al día siguiente se levantó igual, por lo que acudió rápidamente a su médico, que le recetó cremas, gotas para los ojos y pastillas para la reacción alérgica.

Jasmine ha confesado que no sabía que podía pasar "algo así" y que sus ojos se quedaron "básicamente calvos". Finalmente, ha caído en la cuenta de que la anterior esteticista le hizo la llamada prueba del parche, que significa poner un poco del pegamento detrás de la oreja para ver si hace reacción.

Sin embargo, esta profesional no hizo ninguna prueba de ningún tipo y eso fue lo que provocó el terrible resultado. "No conseguí quitármelas todas durante un mes. La irritación no ha desaparecido del todo, todavía se hinchan", ha lamentado.