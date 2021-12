El trabajo, el ritmo de la ciudad, el ajetreo del transporte público, compromisos y obligaciones... Mucho es lo que nos mantienen en constante movimiento y estrés, pues en ocasiones algunas de estas tareas se convierten en el centro de nuestra vida. Y, aunque no nos demos cuenta, esto nos puede afectar enormemente.

A todo ello se suma la pandemia, que trastocó nuestras vidas e hizo que más del 30% de la población española afirme haber tenido ataques de pánico desde entonces. Por ello, no está de más de vez en cuando intentar pensar en uno mismo -o en los más allegados que lo estén pasando mal- y tener un gesto que, aunque parece simple, puede ayudar mucho.

'Regalar(te) tiempo' puede ser el mejor obsequio para Navidad, algo que puede hacerte parar, detenerte a descansar o a dedicarte un rato. Con esa premisa nace Preseeente, una empresa que ofrece la experiencia de dedicarse tiempo a uno mismo, y lo hace vendiendo relojes de arena, de 10, 15 o 30 minutos.

Los tres modelos de relojes de arena. PRESEEENTE

Alvaro García Fernández es el joven leonés de 30 años creador de esta tienda online que quiere ayudar a las personas a disfrutar más de su tiempo. "Apenas tenemos tiempo y, el poco que tenemos, lo perdemos con facilidad. Por eso hemos decidido encapsularlo en este envase de vidrio, para que no se pierda el tiempo", señala a 20minutos.

"La idea surgió porque últimamente, y sobre todo en contexto de pandemia, vamos acelerados a todos lados y no nos dedicamos nunca tiempo para nosotros. Eso ha generado muchos problemas de salud mental", apunta.

Por ello, decidió trasladar una experiencia personal a su negocio: "El primer regalo se lo hice a una persona que tenía un poco de ansiedad. Y me dijo que le animaba el hecho de que alguien se preocupara tanto y quisiera que se dedicase tiempo a sí mismo para solucionar ese problema".

García creó Preseeente a principios de noviembre de 2021, por lo que aún está despegando, pero, aun así, ya tienen numerosos pedidos y han tenido que aumentar el stock. "Lo importo desde el proveedor; me encantaría que hubiese un proveedor en España, porque me ahorraría dolores de cabeza. Y los diseños, las cajas, las espumas y todo lo demás los hacemos nosotros personalmente", asegura.

La rapidez de las nuevas tecnologías

"Tenemos una sociedad agotada, agobiada y ansiosa que tiene siempre prisa por llegar a algún sitio al que nunca se llega. Caldo de cultivo perfecto para que afloren las enfermedades de salud mental como la ansiedad y la depresión", opina el leonés. "Además, las nuevas tecnologías nos han traído la rapidez, pero han amenazado la paciencia".

"Yo antes me ponía a leer y tenía un WhatsApp, un correo o cualquier cosa y, al final, de la media hora que me ponía, leía 5 minutos", explica. "Y este es un reloj sin notificaciones. Con él me obligo a dedicarle ese tiempo a esa actividad con conciencia plena".

Con Preseeente, Álvaro García Fernández apuesta por este particular método para ayudar a la salud mental, algo que opina que necesita una mayor visibilidad. "Todavía cuesta decir que vas al psicólogo. Se identifica como que tienes un problema muy grave, y no. No tienes que tener un problema muy grave de espalda para ir al fisioterapeuta, y nadie ve estigma en ir", señala. "Ojalá se visibilice mucho más el tema de la salud mental para quitar el estigma, haría personas mucho más felices".

Pasado, Preseeente y futuro

"El tiempo de calidad para dedicarnos a nosotros se ha convertido en el recurso más escaso del siglo XXI, y la idea de Preseeente va por ahí: un reloj de arena que nos permita ser conscientes de la importancia de vivir en el presente un rato", declara Álvaro a 20minutos.

"La ansiedad es agobiarte demasiado por el futuro y la depresión es anhelar mucho lo que ya no está. Disfrutar del presente es lo que te permite ese estado de bienestar. Por eso es el concepto del reloj de arena, porque la parte de arriba es el futuro, la de abajo es el pasado y solo el presente está en el aire", explica el empresario.

Por el momento, la página web tiene disponible tres modelos: de 10 minutos (17,95 euros), 15 (21,95) y 30 minutos (27,95). A todos ellos los acompaña la tarjeta de la actividad para la que se quiera dedicar el tiempo, a elegir entre hacer yoga, leer, escuchar música, estar de relax o, simplemente, tiempo para ti.

Pero, aunque suene contradictorio, Preseeente también tiene un futuro, y Álvaro García ya piensa en poder ampliar su stock y en satisfacer las peticiones de sus clientes: "Me ha pedido mucha gente relojes personalizados, que será algo que seguro haremos en el futuro. Así se puede poder poner en el reloj para qué lo vas a dedicar. Mucha gente me ha dicho ‘tiempo con los tuyos’ o ‘tiempo con la familia’, que en estos momentos es algo bonito".