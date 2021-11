Sacan una colección ficticia en protesta de las pieles de animales... y sus prendas emulan partes humanas

La plataforma de activismo People for the Ethical Treatment of Animals (PETA) ha criticado el uso de pieles animales de tiendas como Urban Outfitters, con el lanzamiento de su tienda satírica: Urban Outraged, que cuenta con artículos, todos imaginados y ninguno a la venta, que emulan estar fabricados con "partes humanas".

Según lo describen, se trata de toda una serie de prendas y accesorios "fabricados con el mejor cuero, que, si se miran por segunda vez, revelan rostros humanos en las chaquetas, dientes humanos en los zapatos y sangre humana rezumando de los bolsos", según un comunicado de prensa.

La campaña se ha diseñado para llamar la atención sobre los minoristas populares que siguen vendiendo ropa hecha con pieles de animales, proponiendo nombres reales para cada prenda como ejemplo gráfico y definitivo de su crítica.

"El Vestido de Sofie: llevando el 'vestida para matar' a otro nivel", anuncian desde sus redes. Y es que uno de los eslóganes de Urban Outraged lo describe como "moda que se atreve a preguntar a quién llevas puesto", tratando de especificar una comparativa entre pieles de diferentes especies animales y las pieles de diferentes personas.

"La piel de una vaca le pertenece, y siente el miedo y el dolor en un matadero tanto como lo haríamos tú o yo", fue la explicación que la vicepresidenta ejecutiva de PETA, Tracy Reiman, compartió en The Post.

La idea de la cual parten se basa en usar nombres de "personas sacrificadas", dentro de su storyline ficticia, cuyos órganos se utilizaron para "fabricar" los artículos, muchos de los cuales conservan parte de su forma corpórea, como una maleta adornada con pezones humanos, y otros muestran aún rasgos de "sangre" (es decir, decoloración roja que la emula).

Todos los artículos que se "venden" en Urban Outraged, por supuesto, no están realmente a la venta y son simplemente ilustraciones digitales de cómo PETA imagina los artículos de piel humana.

En toda una declaración satírica como protesta de lo más llamativa, PETA ha conseguido, Urban Outraged de PETA "desafía a los compradores a ver al individuo qué hay detrás de cada trozo de piel animal en los estantes de las tiendas", concluyó Reiman.

El grupo de defensa del bienestar animal es conocido, por supuesto, por sus intentos a menudo extravagantes y, a veces, polémicos, para concienciar sobre la crueldad hacia los animales en todas las industrias, incluyendo un reciente y provocativo anuncio diseñado para excitar a los espectadores a través de frutas sexualizadas.