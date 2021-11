El nuevo récord mundial de dominó con ordenadores portátiles se ha alcanzado con un impresionante total de 752 

Este es el momento en el que un equipo tecnológico rompió el récord mundial de la mayor cadena de dominó de ordenadores portátiles: 752 derribándose uno tras otro. El personal de la empresa de reciclaje Out of Use de Bélgica alineó perfectamente los portátiles de segunda mano que estaban rotos batiendo así el récord mundial anterior, que estaba en unos 500.

El personal de la empresa de reciclaje Out of Use ha superado el anterior récord mundial por más de 200 portátiles. La enorme cadena de portátiles fue rodeando toda la fábrica en la que trabajan en Beringen (Bélgica), antes de ir derribándose, en la jornada del 7 de noviembre.

Robbe Papen, director de marketing, comentó a los medios locales: "Todos estábamos muy nerviosos antes de la prueba, solo hay una oportunidad de batir un récord así. Pero estábamos seguros de que lo conseguiríamos".

"Una vez que los portátiles empezaron a caer, todo fue tan silencioso como un ratón: el único sonido era el de los portátiles. Cuando cayeron todos, todo el mundo se sintió aliviado: fue un momento precioso", ha confesado, entusiasmado por el proyecto.

Su mensaje, asimismo, seguía fiel al motivo de la propia existencia de su trabajo: "Como empresa de residuos, el mensaje final era que los aparatos desechados siguen teniendo valor; esta era la forma ideal y también divertida de mostrarlo al mundo" en lo que, según Robbe, "era una forma lúdica de demostrar que se puede dar una segunda vida a estos aparatos".

El equipo aceptó el extraño desafío después de ser contactado por un entusiasta del dominó local y tardó ocho horas en alinearlos todos. Superaron el récord de Lenovo de 2018 de 520 portátiles.