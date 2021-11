Una fotógrafa de bodas cuenta en TikTok los detalles que le hacen saber si un matrimonio va a durar o no

"Hasta que la muerte os separe". O no. No siempre sucede como dice el cura o el maestro de ceremonias de una boda, y hay parejas que duran menos que lo que se tarda en preparar el enlace.

Por ello, un fotógrafo, uno de los profesionales que más bodas ve, ha sabido agudizar el ojo y descubrir algunos detalles que le hacen pensar que un matrimonio no va a durar.

Así lo ha compartido Shayla Herrington, una fotógrafa que estuvo trabajando con un hombre con más de 10 años de experiencia haciendo bodas. Y, durante su tiempo en uno de los enlaces, él le contó cuáles eran las tres cosas que le hacían ver que esa pareja no tendría futuro.

El primer detalle es ver cuántas fotos se hacen los novios por separado: "Si uno de los dos se hace más de tres fotos familiares sin el otro. Esto tiene cierto sentido para mí, porque puedes tener unas cuantas con tu madre y tu padre, pero echaros más de tres fotos sin tu pareja parece un poco sospechoso".

"El segundo indicador es que las damas de honor o los padrinos de boda eviten hablar con el cónyuge cuando se están preparando, haciendo el brindis o cualquier otra cosa. Eso es una señal de que no les gusta [la pareja de su amigo o amiga]", explicó la tiktoker.

Y el último indicador es que uno de los dos novios "pase más tiempo con amigos o familiares en la boda en lugar de estar con su pareja".

Aunque estos detalles de una ceremonia que dura unas horas no tienen por qué significar nada en una relación de mucho tiempo, lo cierto es que la forma en la que se relacionan, entre ellos y con los demás, en la boda puede ser importante. Y algunos de los comentarios que ha recibido la fotógrafa lo han demostrado.

"Mi exmarido no pasó tiempo conmigo en la boda, y sus padrinos no me saludaron para nada", escribió un usuario. "Depende. Mi marido ni siquiera conoció a la mitad de mi familia hasta el día de la boda, así que no hubo esa relación entre él y mi familia", comentó otro.