Un fotógrafo borra las fotos de boda de su amigo como venganza: "Me dijeron que no podía parar ni a comer"

La boda es una de esas celebraciones en las que todo debe estar cuidado al milímetro. Desde los invitados a los adornos, pasando por la comida y el baile. Y parte importante de ello suele ser las fotografías y los vídeos, por lo que muchas parejas contratan directamente a un fotógrafo y un cámara para ello.

Sin embargo, hay que cuidar a estos trabajadores que se esfuerzan por inmortalizar un día tan importante, algo que no le sucedió a un usuario de Reddit que contó la historia de cómo hizo de fotógrafo en la boda de un amigo por una mísera cantidad de dinero y no se sintió muy bien tratado.

El internauta explicó que, aunque no se dedica a profesionalmente a la fotografía profesional, sino que es peluquero de perros, sí suele hacer fotos a los animales para el Facebook de su local. Por ello, su amigo le propuso hacer las fotos de su boda "por 250 dólares (unos 215 euros), cantidad que no es nada por un evento de 10 horas".

El usuario de Reddit explicó que estuvo acompañando a la novia en sus citas, en la ceremonia hizo fotos de los discursos, de los invitados y demás detalles de la boda. Pero, sobre las 17, tras 6 horas de trabajo, iba a empezar la comida y el fotógrafo se percató de que no tenía ningún sitio reservado en la mesa.

"Me estoy cansando y a estas alturas me arrepiento un poco de haber hecho esto por casi nada", comentó. "Le dije al novio que tenía que salir durante 20 minutos para comer y beber algo [...] Me dijo que tengo que hacer de fotógrafo o irme sin cobrar".

"Con el calor, teniendo hambre, estando molesto por las circunstancias, le pregunté si estaba seguro, y me dijo que sí, así que borré todas las fotos que hice delante de él y me fui diciendo que ya no era su fotógrafo", aseguró. "Me iban a pagar 250 dólares, y sinceramente, en ese momento habría pagado 250 dólares solo por un vaso de agua fría y un lugar donde sentarse durante 5 minutos".

Ahora, parece que esta pareja, por su egoísta forma de tratar a su amigo, se ha quedado sin fotos de su boda. Además, los novios, que llevan tiempo sin aparecer por las redes sociales, están evitando las preguntas que les hacen los invitados sobre las fotos.