El límite de las bromas: el novio de la boda se pasa de "gracioso" y mancha un vestido de casi 300 euros

Un novio molestó a la familia de su nueva esposa tras gastar una cruel broma a la pareja de su cuñado: vertió un vaso de leche sobre su caro vestido, y ahora la familia está harta de él. Así lo ha contado, de forma anónima, el supuesto cuñado de la boda.

El cuñado del que "simplemente bromeaba" ha compartido por Reddit una historia propia de una sitcom: El día de su boda, el novio decidió señalar a la novia del cuñado y, en una broma cruel, vertió leche en su vestido nuevo que costaba unos 320 dólares (276 euros).

La desgracia ocurría justo después de la ceremonia, mientras los invitados estaban comiendo: "Nos vio a mí y a mi novia de pie, hablando con varios invitados y amigos, y se acercó a nosotros con un vaso de leche en la mano".

En ese momento, su cuñado señaló a la izquierda y gritó: "¡Mira! Hay un perro allí!". La pareja miró inocentemente a la izquierda y el novio de la boda aprovechó para lanzar su vaso de leche sobre el vestido de su pareja, que se quedó "tan sorprendida que se congeló".

"Le llamé odioso y mezquino porque no debería haber hecho eso"

Después de mancharle, empezó a reírse diciendo "te pillé", algo que no hizo más que enfadar a su cuñado: "Le grité mientras mi novia se apresuraba a limpiar, le llamé odioso y mezquino porque no debería haber hecho eso. Dijo que solo se estaba metiendo con nosotros y que mi novia debería sentirse afortunada porque le sirvieran leche en una boda".

El hombre dijo que él y su familia le habían dicho al novio que ya estaban hartos de sus bromas, pero él siguió de todos modos. Ahora, el cuñado ha exigido al novio que pague la sustitución del vestido en sus 320 dólares debidos, y la familia se ha cansado finalmente del comportamiento del novio.

Según ha añadido, su novia no trabaja y sus padres pagaron su vestido, por eso están igual de molestos: "Mi hermana dijo que mi novia y sus padres no deberían gastar tanto en un vestido si no pueden soportar la posibilidad de que se estropee por cualquier casualidad".

"Solo es alguien que se divierte molestando a la gente y humillándola"

Su pareja, de 20 años, sufre de ansiedad y depresión y, por ello, no quiere el vestido porque le trae un "mal recuerdo desde que se lo puso por primera vez ese día", algo que, añade, comprende.

Después de compartir su historia en línea, algunos usuarios de Reddit se apresuraron a comentar su opinión y la mayoría dijo que el novio era "desconsiderado y destructivo": "Tirar leche a alguien no es una broma. Solo es alguien que se divierte molestando a la gente y humillándola".

Otros propusieron que el cuñado del novio se vengara por la ley del ojo por ojo: "Visítalo regularmente y haz una costosa broma a su costa hasta que ceda, pague el vestido y te ruegue que dejes de arruinar sus cosas. Será divertidísimo, dirías uy, he tirado una cerveza en tu PS5, te he pillado".