Una familia descubre que su mascota es un zorro y no un perro: "El problema es que hace quince días empezó a cazar"

Una familia de Perú ha compartido la inesperada sorpresa en la que se vio envuelta: tras comprar un husky siberiano, o eso le indicaban en el centro de Lima, resultó que el animal era en realidad un zorro, algo de lo que no se percataron hasta que empezó a dar caza a los animales de sus vecinos.

A esta familia no le dieron conejo por liebre, pero sí le dieron zorro por perro. El animal que compraron por 12 dólares, no era lo que le prometieron a Maribel Sotelo, la madre del dueño. El animal, según ha compartido al medio RPP, estaba herido y las sospechas no llegaron hasta que fue creciendo tres meses después.

La mujer, residente en el distrito peruano de Comas, explicó que su hijo quería una mascota y al principio no notaron nada demasiado raro: "Jugaba con los perritos, el problema ha sido que hace quince días empezó a cazar. Llamé a Serfor antes que se escapara, en junio, pero no tuve resultado".

"Chiquito parecía un perro, pero fue creciendo y fue diferente", ha informado. El animal, de alias Run Run, ha estado perjudicando económicamente porque los vecinos les cobraban por los animales que el zorro iba matando, aunque nunca atacando a ninguna persona.

Rescatado recientemente por la Policía Nacional de Perú, el animal, de ocho meses de edad aproximadamente, es considerado víctima del tráfico animal de fauna silvestre.

#Lima 📸 | Efectivos policiales de Dirección de Medio Ambiente junto al personal de @SerforPeru, lograron recuperar al zorro de alias "Run run", en el distrito de #Comas. Quien fue sedado y trasladado a las instalaciones del Parque de las Leyendas. pic.twitter.com/HqlD0lwzMg — Policía Nacional del Perú (@PoliciaPeru) November 9, 2021

[Lo último] @SerforPeru rescata a Run Run en las inmediaciones del AA.HH. Sol Naciente, Comas. El zorro andino está a buen recaudo y recibe la atención de un equipo especializado. Agradecemos a las instituciones y vecinos que apoyaron en la recuperación del zorro andino.#runrun pic.twitter.com/vfjYx0GaXZ — Serfor Perú (@SerforPeru) November 9, 2021

Según ha avanzado Serfor Perú, está previsto que Run Run sea reubicado en el Zoológico de Huachipa, ya que no podrá regresar a su hábitat natural tras haber sido criado por humanos y adoptar "conductas que no son propias de un animal silvestre".