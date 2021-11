La firma Salsa crea polémica por uno de sus carteles: "No se puede hablar de orgullo si detrás de 'gorda' hay un 'pero'"

El movimiento body positive ha ganado tanta popularidad en las redes sociales que muchas marcas han aprovechado el tirón que tiene para hacer más atractivo su mensaje para su público. No obstante, algunas firmas no terminan de entender del todo lo que significa y hacen campañas como la de Salsa, cuyo cartel indignado a muchas personas.

La influencer Monitily se encontró con el cartel de la discordia andando por la calle, donde se podía leer "me llaman gorda pero estoy proud to be true" ("me llaman gorda, pero estoy orgullosa de ser real") acompañada de una modelo curvy, lanzando un mensaje que irritó a la joven. "Acabo de ver este cartel por la calle, que me ha llamado la atención desde lejos por la palabra GORDA que ocupa el ancho del cartel", escribía en una historia de Instagram.

Como señala Monitily, en el cartel aparece una modelo que, según la protagonista de la campaña ha confirmado, tiene una talla 38/40, lejos de lo que se considera una modelo plus size. "La modelo no está GORDA, ni en mayúsculas ni en negrita: NO ESTÁ GORDA. Dejad de catalogar como gordas a modelos con una mínima curva en su cuerpo", continuaba.

Captura de las historias de Monitily sobre el polémico cartel de Salsa. @monitily/INSTAGRAM

La influencer no se olvidó de puntualizar un detalle muy importante, "no puedes hablar de 'orgullo' si detrás de la palabra 'gorda' hay un 'pero', porque entonces se transforma en un insulto lleno de condescendencia. Eres guapa, PERO eres gorda; eres un amor, PERO eres gorda; estás orgullosa, PERO eres gorda".

Su indignación -y la de sus seguidores- creció cuando, al meterse en la página web de la firma, comprobó que los vaqueros que la modelo anunciaba solo estaban disponibles hasta la talla 44. "Es indignante que una marca use el reclamo del body positive solo para llamar la atención de una manera forzada para que luego tenga un tallaje de lo más normativo...", explicaba.

Un aspecto interesante que también señaló la influencer es que, a las tallas más grandes les acompañaba el mensaje de "últimas unidades", a lo que Monitily dio su opinión de lo que podía significar: "Fijaos que pone 'últimas unidades'. ¿Creéis que es porque esta campaña ha sido un exitazo y se están agotando las tallas 44? Porque a mí me da la sensación de que han hecho menos pantalones de esa talla para ver como funciona el tallaje que ellos consideran de 'GORDA'".

Captura de las historias de Monitily sobre el polémico cartel de Salsa. @monitily/INSTAGRAM

La modelo se puso en contacto con Monitily y le confirmó que, además de usar una talla 40, no tenía ni idea de que iban a usar su imagen para una campaña como esa.

Enseguida la cuenta de Instagram de Salsa se llenó de comentarios reprochándoles el mensaje de la campaña, aludiendo a su presunta actitud "sin estereotipos", como comentan en sus redes sociales.

"La modelo es espectacular. Pero el comercial es un auténtico truño. Esa chica no está gorda, poneos las gafas o pagad un psicólogo. No intentéis promover la aceptación de todos los cuerpos como si fuese una forma de marketing, y encima insultando lo que supuestamente queréis anunciar. NO TENÉIS VERGÜENZA", escribía una usuaria en una de las publicaciones de la firma.

"La modelo es maravillosa, pero a vuestro equipo de marketing le hace falta una actualización para ver que esa modelo NO esta gorda y no representa a las gordas. Menuda cagada de campaña", comentaba otra usuaria de Instagram.

Salsa, por su parte, todavía no se ha pronunciado al respecto de la polémica. Sin embargo, crecen todavía más las criticas a la firma y se comparten las palabras de Monitily, que ha decidido hacer una publicación de lo que comentó en las historias para que no se pierda su mensaje.

"Gracias por hacer el post. No suelo meterme en estas cosas porque me pongo de los nervios. Es evidente que la modelo no está gorda, pero lo que me indigna profundamente es que a estas alturas aún estemos así... Me encantaría que la gente dejase de comprar en sitios así, pero me da que somos pocos salmones para tanta contracorriente" reflexionaba una usuaria en la publicación de Monitily.