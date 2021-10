Hace ya casi dos años que el coronavirus llego a nuestras vidas, pero, gracias a la actuación de los sanitarios y científicos, esta pandemia que empezó como unos contagios puntuales ha mermado su efecto en la población mundial. Sin embargo, donde esta enfermedad sigue dando guerra es en Twitter gracias al ingenio y la creatividad de Mario de Diego.

Este madrileño de 38 años, que trabaja en Barcelona en el sector de la Psicología, es la mente pensante detrás de CoronaVid19, más conocido como el Coronavirus de Twitter. Esta 'personalización' de la enfermedad en redes nació en febrero de 2020, bastante antes de que se declarara pandemia, haciendo humor con algunas de las noticias que rodeaban al virus, pero siempre desde el respeto y la divulgación informativa.

Ahora, más de año y medio después y con casi un millón de seguidores, el Covid de Twitter continúa siendo una de las cuentas de humor más famosas de la plataforma, e incluso ha publicado su propio libro: Cómo acabar sigilosamente con la humanidad (Arpa Editores).

La verdad es que esto y lo de Carmen Mola no ayuda nada a frenar las teorías conspiranoicas. — Coronavirus (@CoronaVid19) October 16, 2021

¿Pensaba que a estas alturas el Covid de Twitter seguiría dando guerra? No, la verdad es que no, pero es impredecible todo lo que va a ocurrir, desde el principio lo fue. Al comenzar, sinceramente, pensé que esto sería como ocurrió con el ébola, que hubo muchísimo impacto mediático, pero duró pocas semanas. Así que realmente no esperaba seguir dando guerra, pero es verdad que sí que he aprendido que es difícil esperar algo, porque el futuro es impredecible, como es lógico, y con todo lo que estamos viviendo estos últimos dos años, más todavía. Y ahora se añade un volcán a todo esto.

Si el coronavirus se marcha, ¿se marchará también de Twitter? No lo sé. Lo que dicen los expertos es que la inmunidad de grupo, como el porcentaje de gente vacunada necesaria es mucho mayor, va a ser más difícil de conseguir. Si se lograse, se erradicaría el virus, y entonces no sé si tendría mucho sentido que siguiese en Twitter. Aunque podría seguir en Twitter desde el más allá, por ejemplo. Pero bueno, también los virus mutan y, como el mundo ficticio de Twitter, también podría mutar. Veremos qué ocurre. A todas luces, según dicen los expertos, parece que el virus va a continuar, pero si no continuase hay opciones. Al final, lo que hago en Twitter es comentar la actualidad, así que por qué no seguir comentándola.

¿Cómo se le ocurrió la idea de abrir la cuenta? Siempre he creído que Twitter es un lugar idóneo para la comedia, hay mucho humor y mucho talento. Soy muy fan de Twitter y siempre tuve en la cabeza la idea de que molaría tener un personaje original, que fuera diferente a lo que ya hay, y es verdad que virus no había. Luego el Covid se convirtió en pandemia y tuvo un impacto fuerte, que al final también ayuda a que crezca, a tener muchos seguidores. Pero fue algo impulsivo, no puedes premeditar cosas así. De repente dije: "¿Por qué el virus no puede ir narrando la actualidad desde su punto de vista?".

Sentó precedente un poco, porque luego se unieron otros virus como la gripe, ahora también el volcán de La Palma... Esa cuenta no la he visto, pero siempre hay alguien al que se le ocurre o que corre a crear esto. Pero sí sentó precedente porque hubo muchas cuentas que se crearon a posteriori en todo lo relacionado con el coronavirus. Se creó cuenta de la vacuna, de otros virus, recuerdo hasta medicamentos como el ibuprofeno, porque se decía que podía ayudar a la infección... Con la que más interacción tuve fue con la de la gripe común, que yo creo que era una cuenta que ya existía y se convirtió en gripe común. La del volcán no la he visto, pero se me pasó por la cabeza que alguien podía crearla.

Estoy a esto de ir preso por viruscidio. https://t.co/vvvte9DGPx — Gripe Común (@Gripe_Comun) March 8, 2020

¿Ha recibido mensajes de haters o críticas de gente que consideraba que era un tema con el que no se debía hacer humor? Siempre se reciben críticas en Twitter, todo el mundo recibe críticas, y si tu cuenta tiene impacto, más todavía. Yo sé que hago algo muy controvertido, di voz a un personaje que en realidad nos ha hecho mucho daño. No es una excusa, pero yo no sabía lo que iba a pasar, porque creé la cuenta el 24 de febrero y entonces nadie sabía nada, aquí no había ni estado de alarma, se decía que era como una gripe... Todos nos lo tomábamos con cierta distancia y de cachondeo. Es cierto que luego la cosa se complicó y recibí muchas críticas. Entiendo que es controvertido, pero creo que a veces las críticas esconden otras cosas como temas ideológicos y demás. Pero quiero dejar claro que no pasa nada, es el concepto de Twitter.

Entonces ya contaba con las críticas antes de empezar con la cuenta. Sí, los haters existen, las críticas existen y hay que contar con ellas. Entiendo que es controvertido lo que hago, pero es importante destacar algo que mucha gente no sabe, y es que este personaje lo que está haciendo es mostrar sus debilidades y potenciar las medidas sanitarias y lo que dicen los científicos. Lo hace desde su punto de vista, con sarcasmo y humor más o menos negro, pero en realidad está dinfundiendo las medidas sanitarias. Hace humor, ironía y crítica social, pero siempre potenciando lo que dicen los expertos.

Y siempre desde el respeto... Claro, por eso cuando se inició el estado de alarma realmente dudé de qué hacer con la cuenta. Pensé: "¿Debo seguir haciendo humor con esto? ¿Qué hago?". Y realmente escuché varios programas de radio y recibí algún mensaje que me decía que tenía que seguir. Cogí muchos mensajes del Ministerio de Sanidad y los retuiteaba comentando, como haciendo ver que al virus le molestaba lo que decía el Ministerio, y lo comentaba con sorna, con cachondeo, pero en realidad lo que estaba haciendo era amplificar el mensaje. Recuerdo aquellas publicaciones que decían "distancia social, lavado de manos, minimizar las interacciones sociales", y al virus esto no le hacía gracia, se metía con eso: "Basta ya, ¿vais a llamar a Los Vengadores?". Eso fueron repetidas veces, y en alguna ocasión he consultado con expertos médicos y científicos algunas cuestiones a la hora de hacer contenido para intentar ayudar, para poder colaborar contra la pandemia.

Las enfermedades mentales también existen. — Coronavirus (@CoronaVid19) October 10, 2021

Pero por el otro lado, también ha hecho humor con cómo se ha llevado la pandemia. Claro, es que el coronavirus no es el centro del universo, porque han pasado muchas otras cosas. Además, las pandemias son una ley natural. El ser humano se olvida, pero cuando miras en la historia de la humanidad te das cuenta de que las pandemias ocurren, lo que quiere decir que, aunque esto no apetezca mucho escucharlo, es probable que en un futuro, esperemos que sea muy lejano, habrá otra. Hace tan solo 100 años hubo una pandemia espectacularmente grave, la de la gripe española. Murió muchísima gente, pero quedó eclipsada por la I Guerra Mundial, porque toda la información se centró en ello. El coronavirus parece lo peor que le ha sucedido al ser humano en su historia, pero para nada. Estaría bien que en esa otra pandemia de estupidez, el ser humano se preparase para lo que pueda venir, que puede venir, no pasa nada, pero preparémonos con tiempo.

¿A qué tipo de público cree que atrae? ¿Un negacionista se reiría de lo que publica o más bien lo criticaría? En algún momento me ha seguido alguno, pero creo que ya me han pillado. Creo que los negacionistas al principio pensaban que me estaba riendo de la pandemia, que consideraba que el virus era mentira, pero se han dado cuenta de que no, porque han visto la ironía de potenciar las medidas sanitarias y de los expertos. Es un orgullo, creo que me sigue gente que está a favor de la ciencia y las vacunas. Muchos sanitarios con los que he tenido la suerte de hablar me han dicho: "Es importante la divulgación que estás haciendo, estás consiguiendo llegar a muchísima gente con un tono muy diferente al que nosotros podemos hacer, que tenemos un discurso mucho más sobrio y serio, y la gente está cansada de eso". Creo que el perfil de mis seguidores es gente a la que le gusta el humor y está a favor de la ciencia. El otro día leí un artículo que decía "el coronavirus tiene más seguidores que el Ministerio de Sanidad, por lo que la gente tiene más ganas de reírse que de leer información tal cual". Esto deberíamos aprenderlo para muchas otras cosas: el humor no es malo si se hace con respeto.

Se podría decir que, como community manager del coronavirus, se hizo famoso casi al instante por representar a un ente tan famoso, ¿no? Es un poco como ser el mánager de Rosalía, a lo mejor. Mánager de alguien superfamoso. En realidad sí, se hace famoso el personaje por el impacto que tiene a nivel mundial, y creo que ese es uno de los misterios de la cuenta también. Si el coronavirus no llega a ser una pandemia mundial, probablemente en Twitter no habría tenido ese alcance.

Portada de 'Como acabar sigilosamente con la humanidad'. ARPA EDITORES

Pasando a un lado más personal, ¿quién es la persona que hay detrás del perfil de Twitter? No soy dado a hablar de mi parte personal, porque no me gusta, pero al final es lo que pongo en la biografía del libro. Estoy diplomado en Educación Social, tengo un Máster en Neuropsicología, y trabajo con personas. Las redes sociales no es mi trabajo principal, aunque se me están abriendo posibilidades a nivel de comunicación. Varias empresas de comunicación se han puesto en contacto conmigo, colaboro con alguna de manera más estrecha. Hay empresas que me están dando la posibilidad de redactar contenido para ellas a raíz de la labor que he hecho como "jefe de comunicación del coronavirus". Son cosas que me planteo, para complementar y por hobby, porque me divierte. Lo del coronavirus lo he hecho por la cara, hay gente que se cree que cobras, y hay gente que me pregunta que si Twitter me paga por tener tantos seguidores.

¿No se ve colaborando en un programa de televisión o siendo cómico? En primera línea de televisión no, el tema de la imagen es algo que me da un poco de pereza. Al final, creo que soy muy celoso de mi intimidad. Yo te puedo decir mi nombre, mis apellidos y hasta dónde vivo, pero mientras nadie te vea la cara, nadie sabe quién eres. Valoro mucho la vida privada, de hecho admiro mucho a la gente que se dedica a esto, porque si yo ya recibo críticas, con imagen imagínate, que te reconozca todo el mundo. Admiro mucho a la gente que se dedica a la televisión o que trabaja con su imagen y demás. A día de hoy, igual como guionista no te digo que no, redactando contenidos para que alguien los interprete. Eso sí me gustaría, pero estar en la tele, ser cómico y demás no es algo que me plantee.

"Deberíamos aprender que el humor no es malo si se hace con respeto"

Entonces no considera mostrar su rostro, como hizo Enfermera saturada, que desveló quién estaba detrás del perfil y ahora colabora con diferentes medios. A día de hoy no. No te puedo decir en el futuro, si mañana viene un programa de televisión y me ofrece algo que me atrae y me gusta, pues no sé qué decirte. Pero a priori no es lo que más me apetece. Querría mucho más hacer más cuestiones creativas de algún departamento de comunicación o redacción de contenidos en las redes sociales para medios. Me atrae mucho más esa parte.

Bromea mucho sobre los negacionistas, 5G, Fernando Simón... ¿Pero cuál es la opinión de la persona que hay detrás del perfil? Yo estoy a favor de la ciencia, me he vacunado contra el coronavirus y contra todo lo que me he podido vacunar. Confío en la ciencia. Algo muy sencillo de mirar es la esperanza de vida, yo le diría a cualquier negacionista o antivacunas que la analice. Cualquier persona de mediana edad con memoria sabrá que hace tan solo 20 o 30 años la gente se moría de sida. Contraer el VIH suponía saber que te ibas a morir. Y ahora, gracias a la ciencia, hay una serie de medicamentos que evitan que te mueras, y hay una vacuna en ensayo clínico que también parece que es bastante efectiva. Negar ese tipo de evidencias me parece un poco absurdo. Yo he escuchado a la gente, porque está bien autocuestionarse y escuchar al contrario, y aún no he encontrado argumentos de los antivacunas o de los conspiranoicos que me convenzan. Me parece una idea flipante y de ciencia ficción que alguien diga que van a meter un chip con la vacuna. Y sobre todo porque me parece superdifícil que todo el mundo se ponga de acuerdo en algo, sería una conspiración espectacularmente grande. Si no nos ponemos de acuerdo en cosas mucho más sencillas.

Ha comentado que se ha vacunado. Por lo tanto, ¿se podría decir que el representante del coronavirus se ha vacunado? Sí, estoy vacunado, me vacuné al principio por mi trabajo. El coronavirus de Twitter ya hizo un tuit de esto, y estaba superdecepcionado porque hasta que su community manager se había vacunado y estaba como si le hubieran puesto los cuernos.

El pasado 24 de febrero, justo un año después de abrir su cuenta, lanzó Cómo acabar sigilosamente con la humanidad. ¿Cómo ha sido el recibimiento? Muy bien, realmente estoy contento, la gente que se lo ha leído en general me hacen muy buenas críticas y valoraciones. Es un libro de humor y de divulgación, en el fondo. Hace un barrido por las grandes pandemias que han azotado la humanidad y desde el punto de vista del coronavirus y de ellas mismas. Las pandemias son las que hablan de cómo ven ellas el mundo y al ser humano, y hablan de su estupidez, de los antivacunas, de que el ser humano no tiene en cuenta un montón de cosas. En el libro, los virus tienen conductas como muy humanas, y eso lo hace un poco más divertido. Tienen un grupo de WhatsApp donde se envían chistes, noticias, fotos de otros virus desnudos... Lo típico. Eso lo hace un poco más llevadero, la gente me dice que es fácil de leer, porque además se explican un montón de cosas que se desconocían, pero de una forma diferente.

Página de 'Como acabar sigilosamente con la humanidad'. ARPA EDITORES

Hacer humor en Twitter le ha llevado a sacar un libro, ¿pero a qué otros proyectos le podría llevar? Pues no sé, a lo mejor a otro libro. Y hay otros proyectos que están ahí fraguándose que no puedo contar. Además, nunca sé si acabarán de salir, así que desvelaría algo que no tendría sentido hacerlo ahora. Lo que digo siempre es un poco repetitivo, pero esto es impredecible. Se están haciendo cosas y ya veremos, es posible que en algún tiempo haya alguna noticia más, ojalá.