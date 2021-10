Una pareja imprime unas instrucciones para que el chef cocine sus hamburguesas

Muchos clientes suelen ser quisquillosos con la comida que piden en los restaurantes, pero esta pareja estadounidense ha superado cualquier expectativa. Y es que una camarera ha compartido la nota impresa que habían preparado para que les cocinaran las hamburguesas a su perfecto gusto.

El par de clientes acudió al local de una cadena estadounidense de comida con una idea muy concreta sobre cómo se debía cocinar su hamburguesa, algo que los trabajadores no dudaron en compartir en redes.

"No suelo publicar nada, pero no he podido resistirme a esto. Dos clientes han llegado hoy con sus propias instrucciones impresas sobre cómo querían que se preparara su comida", informaba en su publicación.

Según el listado de instrucciones, las verduras, el queso y la carne deben guardarse en sus propios recipientes, y "por supuesto" las patatas fritas deberían estar en uno aparte.

El caso ha sorprendido a todos los usuarios y, aunque la mayoría ha mostrado rechazo ante el listado, otros han comprendido la postura de Alan y Karen, los dos clientes: "Antes no podía comer las partes de la comida que se tocaban, me daban náuseas solo con mirarlas. Con el tiempo se pasó, pero fue un infierno".

"Algunas personas tienen problemas de sensibilidades sensoriales, y algunas personas simplemente tienen que tener las cosas de cierta manera para evitar la ansiedad. Las personas con autismo, TDAH y TOC suelen experimentar todos estos síntomas", aclaró otro, defendiendo a los clientes.

Pero las críticas no faltaron: "¿Esto es porque van a ahorrar dinero por no comprar sus propios tuppers durante todo un año, después de usar los tuyos del local? Esta gente me enfada".

"Parece que Karen necesita hacer su propia hamburguesa. En casa", han señalado. Otro escribió: "El único problema que tengo con esto es el tono condescendiente de las instrucciones"

A pesar de que podría parecer una petición simple, el "cómo preparar las hamburguesas de Alan y Karen para llevar" y el "por supuesto las patatas fritas en un recipiente aparte" es lo que ha molestado a algunos usuarios. Y, por supuesto, a los camareros.